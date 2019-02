Video Alexandria Ocasio- Cortez: Președintele Donald Trump ,,nu și-a făcut temele” înainte de ”Starea Națiunii”

,,Președintele a fost nepregătit, nu și-a făcut temele. Am văzut ,,Stări ale Națiunii” livrate de mulți președinți, atât democrați cât și republicani. Aproape întotdeauna au avut substanță, propuneri de politici publice”, a comentat Cortez.

,,Nu a existat niciun plan. Nu a existat niciun plan despre cum vom rezolva criza medicamentelor, nu a existat niciun plan legat de costul sistemului medical, niciun plan de creștere a salariilor. A trebuit să mă întreb: asta este o campanie electorală sau un discurs ,,Starea Națiunii”?”

.@AOC says Trump was unprepared and had no plan for the #SOTU. pic.twitter.com/wzJEnpWLkN