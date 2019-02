Femeile din Congresul american au purtat alb la discursul ,,Starea Națiunii” ca simbol al solidarității feminine

Femeile din Partidul Democrat au venit la discursul livrat de Donald Trump purtând haine albe ca simbol al solidarității, informează New Jersey Advance Media.

Femeile din ambele partide au fost invitate să se îmbrace în alb de către Grupul Democratic pentru Femei Muncitor.

,,A purta albul sufragetelor transmite un mesaj de solidaritate femeilor de pe țară și este o declarație a faptului că nu ne vom da înapoi drepturile obținute atât de greu”, a declarat pentru CNN Lois Frankel.

Fotografiile cu politicienele îmbrăcate în alb la ,,Starea Națiunii” au făcut senzație pe rețelele sociale.

Democratic congresswomen (including Speaker Nancy Pelosi) are dressed in white — a symbol of women’s suffrage — for Tuesday night’s State of the Union address. #SOTU pic.twitter.com/m1s38oiFWI

Women in white: ⁦ @AOC ⁩ and Ana Maria Archila, who confronted Jeff Flake in an elevator during Kavanaugh hearings, ready for SOTU pic.twitter.com/TRqBiSo2LE

This clip of all the women in Congress cheering for the women in the workforce makes me so so happy



100% the highlight of this #sotu pic.twitter.com/Mi0nwI9uGf