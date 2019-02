Starea Națiunii: Noi controverse iscate de Trump/ Reacția democraților la declarațiile președintelui republican

CBS Poll: 76% Approved of POTUS' SOTU Speech, 72% Approve of His Immigration Ideas#SOTU — Charlie Kirk (@charliekirk11) February 6, 2019

If Trump's speech frustrated you, convinced you even further that we have to stop his fear-mongering agenda -- do something about it.



Getting this government working for the people will take time. We need to protect our House Majority. That work starts right now. #SOTU — Nancy Pelosi (@TeamPelosi) February 6, 2019



Not hope. Not unity. Not truth.



That’s what Donald Trump offered the nation tonight during the State of the Union.



America isn’t buying what he’s selling. #SOTU — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) February 6, 2019

It takes more than a nod to unity at the top of a speech to bring our country together. Our president has spent the last 2 years trying to drive us apart. Actions speak louder than words. #SOTU — Cory Booker (@CoryBooker) February 6, 2019

If the President wants unity, he can start be uniting all the children and parents his administration tore apart from each other at the border. #SOTU — Julián Castro (@JulianCastro) February 6, 2019

Here are the facts: the vast majority of illegal drugs that are trafficked into our country enter through legal ports of entry. A wall won’t address drug trafficking issues. #SOTU — Kamala Harris (@KamalaHarris) February 6, 2019

"Am promis cu voce tare o nouă abordare. Națiunile mari nu luptă la nesfârșit", afirmă Trump, adăugând că "trupele noastre curajoase se luptă acum în Orientul Mijlociu de aproape 19 ani. În Afganistan și Irak, aproape 7000 de eroi americani și-au dat viața. Peste 52 000 de americani au fost grav răniți. Am cheltuit peste 7 trilioane de dolari în Orientul mijlociu".Liderul de la Casa Albă a vorbit și despre negocierile oficialilor americani cu liderii talibani."În Afganistan, administrația mea organizează discuții constructive cu un număr de grupuri afgane, inclusiv cu talibanii. Pe măsură ce realizăm progrese în aceste negocieri, vom putea reduce prezența trupelor noastre și ne vom concentra pe combaterea terorismului", a explicat Trump."Dacă n-aș fi fost ales Președinte al Statelor Unite, acum, după părerea mea, eram angrenați într-un război major cu Coreea de Nord, cu milioane de oameni uciși. Mai este multă muncă de făcut, dar relația mea cu Kim Jong-Un este una bună. Iar președintele Kim și cu mine ne vom întâlni din nou pe 27 și 28 februarie în Vietnam", a declarat președintele SUA."Nici o forță în istorie nu a făcut mai mult pentru a avansa condiția umană decât libertatea americană. În ultimii ani am înregistrat progrese remarcabile în lupta împotriva HIV și SIDA. Progresele științifice au făcut posibil un vis care odată se afla la o distanță îndepărtată de noi. Bugetul meu va cere democraților și republicanilor să facă angajamentul necesar pentru eliminarea epidemiei HIV în Statele Unite în decurs de 10 ani. Am făcut pași incredibili, incredibili. Împreună, vom învinge SIDA în America și în afara ei", a declarat Trump.În plus față de finanțarea pentru combaterea SIDA, Trump solicită suplimentar 500 milioane dolari pentru combaterea cancerului la copii în următorii zece ani. Trump se îndreaptă apoi spre problemele culturale și solicită Congresului să "transmită legislația pentru a interzice avortul târziu al copiilor care pot simți durerea în pântecele mamei"."Acum mai multe decenii, Statele Unite au încheiat un tratat cu Rusia, prin care am fost de acord să ne limităm și să ne reducem capacitățile în domeniul rachetelor. În timp ce noi am respectat întocmai acordul și regulile, Rusia a încălcat în mod repetat termenii. Asta se întâmplă de mai mulți ani. De aceea, am anunțat că Statele Unite se retrag oficial din Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare sau Tratatul INF", a afirmat liderul de la Casa Albă."Chiar nu avem de ales. Poate că putem negocia un acord diferit, adăugând China și pe alții, sau poate că nu se poate - caz în care, vom depăși de departe în investiții și inovații pe toți ceilalți", a conchis Donald Trump în discursul său în Congres."Partea finală a agendei mele se referă la protejarea securității naționale a Americii. În ultimii 2 ani, am început să reconstruim pe deplin armata Statelor Unite - cu 700 miliarde de dolari anul trecut și 716 miliarde dolari anul acesta (...) Ca parte a consolidării militare, Statele Unite dezvoltă un sistem de apărare antirachetă de ultimă generație", a vorbit Trump despre proiectele Administrației sale în privința forțelor armate americane."De ani de zile, Statele Unite erau tratate foarte nedrept de prietenii noștri, de membrii NATO, dar acum am obținut o creștere cu 100 de miliarde dolari a cheltuielilor alocate pentru apărare de aliații NATO. Au spus că nu se poate face asta", a adăugat liderul american."Acum două săptămâni, Statele Unite au recunoscut oficial guvernul legitim al Venezuelei și pe noul său președinte interimar, Juan Guaido", a declarat Trump."Suntem alături de poporul venezuelan în căutarea nobilă a libertății - și condamnăm brutalitatea regimului Maduro, a cărui politică socialistă a transformat acea națiune de la a fi cea mai bogată din America de Sud într-o stare de sărăcie abjectă și disperare", a afirmat Donald Trump.Un sondaj realizat de CBS arată că 72% dintre spectatori au fost de acord cu ideile lui Trump în legătură cu problema imigrației, în ciuda reacției negative a democraților, informează Euronews.Democrații au postat pe Twitter mesaje prin care au condamnat discursul lui Trump și propunerile sale controversate, precum construirea zidului de la frontiera cu Mexic și introducerea unei legi care să interzică avorturile târzi.Fear. Division. Falsehood.