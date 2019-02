Liam Neeson spune că a vrut să ucidă un negru, pentru a răzbuna violarea unei persoane din anturajul său: Am mers pe străzi cu o bâtă

Actorul de 66 de ani a acordat acest interviu, la New York, pentru promovarea filmului "Sânge rece", unde interpretează un tată care decide să răzbune uciderea fiului său de către un cartel al drogurilor."O să vă povestesc o istorie reală", a declarat el. Revenind din străinătate, Liam Neeson a aflat că o persoană apropiată, pe care nu a numit-o, a fost victima unui viol. "Am întrebat-o: știa cine e? Nu. Ce ten avea? Ea a răspuns că era vorba de un negru"."Mi-e rușine să spun, dar am mers pe străzi cu o bâtă, sperând că voi fi abordat de cineva. Am făcut asta timp de o săptămână, sperând ca un ticălos negru să iasă dintr-un bar și să-mi facă probleme. Ca și cum aș fi putut ...", a continuat el, înainte de a se întrerupe o clipă și a adăuga: "Să-l omor"."E oribil, e oribil, când mă gândesc, că am făcut asta", spune starul din "Lista lui Schindler", "Gangs of New York" sau "Taken". Răzbunarea nu duce decât la răzbunare, la mai multe crime, a comentat acesta.Actorul nu este la primele declarații șocante. Anul trecut, acesta a spus la televiziunea irlandeză că există "un pic de vânătoare de vrăjitoare" la Hollywood după numeroasele acuzații de hărțuire și agresiuni sexuale formulate după scandalul Weinstein.