VIDEO Inundațiile din Australia au adus crocodili pe străzile unui mic orășel

Duminică, autoritățile din oraș au dat drumul unui baraj care s-a umplut la dubla sa capacitate, după o săptămână de ploi care au adus o cantitate record de apă.

Autoritățile au spus că alte ploi torențiale sunt așteptate zilele următoare.

Până la 20.000 de case se află în risc de a fi inundate.

Serviciile de urgență și armata au spus că au primit peste 1.000 de apeluri de ajutor. Au folosit bărci și elicoptere pentru a muta oamenii pe terenuri mai înalte.

”Este posibil să fie văzuți crocodili, dar când apele se vor retrage, aceștia se vor întoarce în locurile lor obișnuite, precum barajele agricole sau iazuri”, a spus ministrul Mediului din Queensland, Leeanne Enoch.

”De asemenea, șerpii sunt niște înotători foarte buni și s-ar putea și ei să își facă prezența în mod neașteptat”, a adăugat ministrul.

Un rezident, Erin Hahn, a postat pe Twitter o fotografie cu un crocodil care stătea aproape de intrarea în garajul tatălui său.

Remember to keep an eye out for your neighbours affected by flood where it is safe to do so and call emergency services if you need help. #bigwet #TownsvilleFloods2019 pic.twitter.com/oAcQviYGqB