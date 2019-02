La Repubblica: Conversaţie Merkel-Conte, la Davos: "Salvini este împotriva tuturor"; Vicepremierul a replicat: "Nu este adevărat"

Salvini a replicat imediat: "Dar nu este adevărat că sunt împotriva tuturor. Însă, dacă Merkel este preocupată de Salvini este o satisfacţie, chiar dacă nu are nici un motiv de îngrijorare".

În înregistrarea video, Conte afirmă că "Mişcarea de 5 Stele suferă pentru că...", Merkel întreabă "Di Maio?" şi premierul spune, în schimb, "pentru că în sondajele pe care le-am făcut scad. Am făcut nişte sondaje. Sunt foarte îngrijoraţi pentru că Salvini este la aproximativ 35-36% şi ei scad la 26-27%. Deci spun: "care sunt...care sunt - vreau să spun - temele care ne pot ajuta în campania electorală".

Apoi, Conte se aude spunând: "pentru că pe tema imigraţiei evident Salvini este cu totul....", iar cancelarul adaugă: "El... (apoi este o parte care nu se înţelege). Discuţia continuă cu Conte care spune: "El închide tot. Nu există spaţiu. Pentru mine e diferit. Ştii...", iar apoi "Îţi aminteşti de Malta? Când am spus: Femeile şi copiiii îi voi lua cu avionul. Pentru că Juncker mi-a spus "Salvini spune că toate porturile sunt închise". Eu am spus "OK, înseamnă că îi voi lua cu avionul! Stii (altă frază care nu a fost posibil de descifrat). Deci, am înţeles chestiunea".

Atunci, Merkel spune: "Dar este adevărat că... (şi aici de neînţeles) şi premierul răspunde: "Dar îi primim, desigur. Sigur! Dar Angela, nu îţi face griji. Sunt foarte determinat. Forţa mea este că dacă eu spun "Acum încetăm!", ei nu se ceartă...Am această poziţie".

Merkel întreabă: "Pe ce sunt focusaţi cei din M5S?". Premierul italian răspunde: "În campania electorală acum sunt mulţi în partid care spun: "Germania este prietena noastră şi trebuie să facem campanie împotriva Franţei!". Cancelarul german replică: "Este o abordare foarte simplistă". Iar Conte afirmă: "Eu cred că va fi... Suntem la început".

Merkel se întreabă: "Deci Salvini este împotriva Franţei şi Germaniei? Şi Di Maio este împotriva Franţei?". Iar Conte răspunde: "Salvini este împotriva tuturor".

Vicepremierul Salvini a comentat discuţia dintre cei doi lideri: "Nu este adevărat că sunt împotriva tuturor, dar este evident că Franţa şi Italia au interese economice şi geopolitice diferite faţă de noi. De exemplu, între Franţa şi Germania aleg Germania toată viaţa".

"Conte se bucură de stima mea. Dacă Merkel se preocupă de Salvini este o satisfacţie, chiar dacă nu are niciun motiv de îngrijorare", a concluzionat Matteo Salvini.