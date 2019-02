Brexit: Marea Britanie va trebui să participe la alegerile europarlamentare dacă data Brexitului va fi prelungită, consideră Parlamentul European

În eventualitatea unei asemenea prelungiri a datei Brexitului, conform legislaţiei europene Regatul Unit va fi obligat să prezinte candidaţi pentru alegerile europarlamentare şi să organizeze scrutinul european, întrucât această ţară s-ar afla în continuare în UE la data scrutinului, a indicat purtătoarea de cuvânt a legislativului european.După ce guvernul condus de Theresa May a activat pe 29 martie 2017 articolul 50 din Tratatul UE ce declanşează procesul ieşirii unei ţări din blocul comunitar, Londra şi Bruxelles-ul s-au angajat în negocieri dificile privind condiţiile retragerii Regatului Unit din UE şi cadrul relaţiilor lor post-Brexit.Negociatorii celor două părţi au convenit la finele anului trecut un acord şi o declaraţie politică privind Brexitul, care au fost însă respinse pe 15 ianuarie de parlamentul de la Londra în special din cauza clauzei de "backstop" în virtutea căreia Marea Britanie s-a angajat să rămână în uniunea vamală europeană şi Irlanda de Nord să rămână aliniată anumitor norme ale pieţei unice europene până când s-ar ajunge la o înţelegere mai bună care să evite reapariţia unei "frontiere dure" între Irlanda şi Irlanda de Nord.Conform documentului convenit între Londra şi Bruxelles, această clauză poate fi anulată numai prin acordul părţilor, ceea ce înseamnă că Marea Britanie nu ar putea ieşi din blocul comunitar fără acordul Uniunii Europene.În urma supunerii la vot a unei serii de amendamente, Theresa May a primit marţi din partea deputaţilor un mandat de a negocia din nou cu Bruxelles-ul pentru a schimba această clauză controversată. Dacă blocul comunitar va accepta - până în prezent a refuzat categoric şi ultimele declaraţii confirmă acest refuz -, acordul revizuit va fi supus unui nou vot în Camera Comunelor la o dată ce urmează a fi stabilită.Totuşi, Theresa May a anunţat că va reveni în faţa parlamentului pe 13 februarie pentru a prezenta paşii pe care intenţionează să-i întreprindă dacă până la acea dată nu obţine la Bruxelles modificările cerute, o opţiune pe care a evocat-o fiind să ceară Camerei Comunelor în ziua următoare un vot pentru un Brexit fără acord.