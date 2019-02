Leonora, fugită la 15 ani în Siria pentru a se alătura Statului Islamic, vrea să revină în Germania: „Vreau să-mi regăsesc fosta viață. Acum știu că a fost o greșeală”

"Fosta mea viață"



Peste 36.000 de oameni au fugit din aceste zone de est ale Siriei de la începutul lui decembrie, în principal familiile SI, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Printre ele, peste 3.200 de jihadiștii, potrivit ONG-ului.



Leonora spune că soțul ei - sosit în noiembrie 2014 în Siria, împreună cu prima sa soție, Julie M., din Franța - nu era un luptător, ci doar un informatician. "Repara computerele și laptop-urile", adaugă ea.



Cu toate acestea, potrivit informațiilor din presa germană, Lemke ar fi făcut parte din Hisba, poliția religioasă a SI, înainte de a se alătura "Amniyat", temutele servicii de "informații" ale jihadiștilor.



El ar fi avut contacte regulate cu fostul purtător de cuvânt al SI, Abou Mohammed al-Adnani, o persoană influentă a grupării, ucisă într-un raid aerian în 2016.



Leonora spune că a încercat să fugă de mai multe ori și că a fost chiar arestată și închisă într-o temniță la un moment dat.



Astăzi, nu își mai face iluzii în privința jihadiștilor, susține tânăra. "Au lăsat femeile de unele singure, fără hrană, nu le pasă de noi", acuză ea, furioasă.



Speră acum să revină în țara sa. "Vreau să mă întorc în Germania la familia mea. Vreau să-mi regăsesc fosta mea viață. Acum știu că a fost o greșeală".









"Eram un pic naivă. Mă convertisem la Islam doar de două luni", a povestit femeia, palidă la față și cu un copil în brațe.Leonora are azi 19 ani dar poți să îi dai și 30. După patru ani petrecuți în regiuni controlate de SI, tocmai a fugit din ultima zonă jihadistă din provincia Deir Ezzor, unde combatanții kurzi și arabi ai Forțelor Democratice Siriene (FDS) conduc în continuare ofensiva.Ca și ea, mii de persoane au părăsit ultimele teritorii aflate în mâinile SU. Aceste persoane sunt primite de FDS, care le percheziționează și le interoghează pentru a identifica jihadiștii sau familiile lor în masa de civili.Tânăra femeie și-a ridicat vălul negru al niqabului care îi ascunde chipul. Părul îi este acoperit de un fular bej cu puncte albe. Din timp în timp, surâde.Debarcată în martie 2015 în Siria împreună cu cea mai bună prietenă, s-a căsătorit la trei zile după sosire."Stăteam acasă, găteam și făceam curat", spune această mamă de doi copii, care afirmă că a fost păcălită de propaganda SI pe rețelele sociale.Alături de ea se află o altă soție a bărbatului ei. Jihadistul german Martin Lemke a fost arestat joi de FDS împreună cu o parte a familiei sale.Bărbații sunt ținuți separat și supravegheați de combatanții FDS.Câteva sute de jihadiști străini sunt în prezent prizonieri ai forțelor kurde, care luptă împotriva SI cu sprijinul unei coaliții internaționale conduse de Washington.Bărbații sunt închiși, în timp ce femeile și copiii sunt sub supravegherea FDS în tabere pentru refugiați, în nordul sirian.Acest dosar este o adevărată bătaie de cap pentru administrația semiautonomă kurdă, care refuză să judece străinii și cere ca aceștia să fie trimiși în țările de origine. Dar guvernele occidentale sunt reticente.Numeroși străini se află în continuare în cei patru kilometri pătrați pe care jihadiștii îi apără cu îndârjire în apropiere de granița irakiană.Leonora spune că a trăit cea mai mare parte în Raqqa, fosta "capitală" a jihadiștilor în nordul Siriei, cucerită în octombrie 2017 de FDS."La început, totul mergea bine, când aveau marile orașe și mulți bani", își amintește ea."Când au pierdut Raqqa, am început să schimbăm casele în fiecare săptămână. Pierdeau câte un oraș în fiecare săptămână", continuă tânăra femeie.După un avans fulgerător în 2014 și cucerirea a numeroase teritorii în Siria și în Irak, SI și-a văzut "califatul" prăbușindu-se sub loviturile multiplelor ofensive.În apropiere de satul Baghouz, cucerit parțial de la jihadiști de FDS, zeci de femei în niqab, în principal irakiene, stau așezate cu copiii lor, cu saci și uneori cărucioare, așteptând transferarea spre tabarele de refugiați.