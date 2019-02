VIDEO Venezuela: Un general de rang înalt trădează regimul Maduro și îl recunoaște pe Guaido drept președinte

ATENCIÓN: General de División Francisco Estéban Yánez Rodríguez, Director de Planificación Estratégica del Alto Mando Militar de la Aviación, reconoce a Juan Guaidó como Presidente (E) de Venezuela. #2Feb pic.twitter.com/Uz4fOixsvq — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) February 2, 2019

”Astăzi, cu mândrie patriotică și democratică vă anunț că nu recunost autoritatea dictatorială a lui Nicolas Maduro și îl recunosc pe Juan Guaido drept președinte în exercițiu al Republicii Bolivariene Venezuela, punându-mă sub comanda lui”, spune generalul de divizie Francisco Estéban Yánez Rodríguez, șef al planificării strategice al Înaltului Comandament pentru Aviație.Înaltul Comandament îl acuză acum, pe pagina oficială de Twitter, de trădare.Generalul dă asigurări, în mesajul său, că 90% dintre militarii din țară nu îl sprijină pe Maduro și că tranziția către democrație este iminentă.În plus, generalul a spus că unii colegi din aviație l-au informat că Maduro are două avioane pregătite în fiecare zi, așa că îi cere să plece imediat.