Acordul comercial dintre UE și Japonia, care elimină taxe de 1 miliard de euro, în vigoare de vineri

După punerea în aplicare pe deplin a acordului, Japonia va elimina taxele vamale la 97% din produsele importate din UE.În România, 271 de companii exportă în Japonia, dintre care 66% sunt IMM-uri, iar 21.628 de locuri de muncă sunt susținute de exporturile în Japonia.APE elimină o serie de bariere netarifare de lungă durată, de exemplu prin aprobarea standardelor internaționale privind autoturismele. În plus, acesta va înlătura barierele din calea comerțului de pe piața japoneză, care cuprinde 127 de milioane de consumatori, pentru exportatori-cheie de produse alimentare și băuturi din UE și va spori oportunitățile de export ale UE într-o serie de alte sectoare.Comerțul anual dintre UE și Japonia ar putea crește cu aproape 36 de miliarde de euro după punerea în aplicare pe deplin a acordului.„Europa și Japonia trimit lumii un mesaj privind viitorul comerțului deschis și echitabil. Deschidem o nouă piață care include 635 de milioane de locuitori și aproape o treime din produsul intern brut mondial, apropiind cetățenii din Europa și Japonia mai mult decât oricând. Noul acord va pune la dispoziția consumatorilor o ofertă mai largă și prețuri mai mici; va proteja produsele europene în Japonia și invers, cum ar fi de exemplu produsul austriac «Tiroler Speck» sau carnea de vită «Kobe»; va oferi întreprinderilor mici ale ambelor părți șansa de a pătrunde pe o piață complet nouă; va economisi întreprinderilor europene taxe în valoare de 1 miliard de euro, în fiecare an și va stimula puternic comerțul deja existent. Și, mai mult decât orice, acordul demonstrează că acest comerț nu reprezintă doar cote și tarife sau milioane și miliarde. Comerțul înseamnă valori, principii și echitate. Acordul instituie principiile noastre în domenii precum munca, siguranța, clima și protecția consumatorilor ca standarde de bază în întreaga lume. Acest lucru se întâmplă doar atunci când colaborezi cu partenerii cei mai firești, despărțiți de mii de kilometri, însă uniți de prietenie și valori”, a declarat Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene (CE).UE și Japonia au convenit să stabilească standarde în materie de dezvoltare durabilă, iar textul include, pentru prima oară, un angajament specific referitor la Acordul de la Paris privind schimbările climatice.„Acest acord este cuprinzător: elimină tarife și contribuie la instituirea unor norme la nivel mondial, demonstrând în același timp că ambele părți sunt în continuare convinse de beneficiile comerțului deschis. Începând cu 1 februarie, întreprinderile europene vor beneficia de tarife eliminate și de proceduri vamale simplificate. Producătorii, furnizorii de servicii, startupurile în domeniul tehnologiei și fermierii din UE vor profita de pe urma acestui acord. De asemenea, sunt mândră de faptul că, pentru prima oară, am inclus angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris într-un acord comercial și am stabilit standarde ridicate în ceea ce privește drepturile lucrătorilor și protecția consumatorilor. Au fost create condițiile pentru o stimulare semnificativă a comerțului dintre cele două părți, ceea ce va duce la crearea de locuri de muncă și la scăderea prețurilor. Este acum rândul întreprinderilor și cetățenilor să profite la maximum de aceste noi oportunități comerciale. De asemenea, contăm pe toate statele membre ale UE să răspândească acest mesaj la o scară cât mai largă”, a declarat Cecilia Malmström, comisarul pentru comerț.În ceea ce privește exporturile de produse agricole din UE, acordul va elimina taxele vamale aplicate de Japonia pentru multe brânzeturi, precum Gouda și Cheddar, care sunt în prezent de 29,8%, precum și pentru exporturile de vin - actualmente de 15 %, în medie.APE va permite UE să își sporească, în mod substanțial, exporturile de carne de vită către Japonia, în timp ce pentru carnea de porc vor exista schimburi comerciale scutite de taxe vamale la exportul de carne prelucrată, precum și schimburi comerciale scutite aproape complet de taxe vamale pentru carnea proaspătă.În plus, noul acord va asigura protecția în Japonia a peste 200 de produse agricole europene de înaltă calitate, care beneficiază de așa-numitele indicații geografice (IG), precum și protecția unei selecții de IG japoneze în UE.De asemenea, acordul asigură deschiderea piețelor de servicii, în special serviciile financiare, comerțul electronic, telecomunicațiile și transporturile.Mai exact, acordul facilitează întreprinderilor din UE accesul la marile piețe de achiziții publice din 54 de orașe mari din Japonia și elimină obstacolele din calea achizițiilor publice în sectorul feroviar, important din punct de vedere economic, la nivel național. În plus, APE abordează anumite puncte sensibile ale UE, de exemplu pe cele din industria autovehiculelor, prin prevederea unor perioade de tranziție de șapte ani înainte de eliminarea taxelor vamale.Acordul mai include: un capitol despre comerț și dezvoltarea durabilă; elemente specifice de simplificare pentru întreprinderile mici și mijlocii. În plus, APE fixează standarde foarte ridicate în materie de forță de muncă, siguranță, protecția mediului și a consumatorilor, consolidează angajamentele UE și ale Japoniei cu privire la dezvoltarea durabilă și la schimbările climatice și protejează pe deplin serviciile publice.În ceea ce privește protecția datelor, UE și Japonia au adoptat la 23 ianuarie anul acesta decizii care permit circulația liberă și în condiții de siguranță a datelor cu caracter personal între cei doi parteneri. Părțile au convenit să își recunoască reciproc sistemele de protecție a datelor ca fiind „echivalente”, ceea ce va crea cel mai mare spațiu de circulație a datelor în condiții de siguranță din lume.Acordul de parteneriat economic este în prezent în vigoare, iar pentru a face bilanțul primelor luni de punere în aplicare, prima reuniune a Comitetului UE-Japonia va fi convocată în aprilie 2019 la Bruxelles.Începând cu 1 februarie, o mare parte a unui alt acord, „Acordul de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și Japonia”, se va aplica, de asemenea, cu titlu provizoriu. Acest acord, care a fost semnat în luna iulie a anului trecut împreună cu APE, este primul acord-cadru bilateral încheiat vreodată între UE și Japonia și consolidează parteneriatul global prin furnizarea unui cadru cuprinzător pentru o cooperare politică și sectorială consolidată și prin acțiuni comune privind chestiuni de interes comun, inclusiv cu privire la provocările regionale și globale. Acordul va intra în vigoare după ratificarea sa de către toate statele membre ale UE.În ceea ce privește problema protecției investițiilor, continuă negocierile cu Japonia cu privire la standardele și soluționarea diferendelor legate de protecția investițiilor, o reuniune a negociatorilor-șefi fiind programată în luna martie. Angajamentul ferm al ambelor părți este de a se ajunge la o convergență în ceea ce privește negocierile pe tema protecției investițiilor cât mai curând posibil, având în vedere angajamentul lor comun față de un mediu de investiții stabil și sigur în Europa și în Japonia.