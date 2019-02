John Bolton, consilierul pe securitate al lui Trump, îl compară pe Nicolas Maduro cu Ceauşescu, avertizând că ar putea ajunge la Guantanamo

"Îi urez lui Nicolas Maduro şi consilierilor săi o pensionare îndelungată şi liniştită, pe o plajă frumoasă departe de Venezuela. Ar trebui să profite de oferta preşedintelui (autoproclamat -n.red.) Juan Guaido şi să plece. Cu cât va fi mai rapid, cu atât va fi mai bine", a transmis John Bolton prin Twitter, conform Mediafax.Ulterior, prezent la emisiunea radio realizată de jurnalistul american Hugh Hewitt, John Bolton a fost rugat să comenteze afirmaţiile. Hugh Hewitt i-a spus: "Ceauşescu şi Mussolini au sfârşit rău. Idi Amin şi 'Baby Doc' Duvalier nu. Aceasta este alegerea pe care o are de făcut acum Maduro?"John Bolton a răspuns, conform stenogramei prezentate de jurnalistul Jugh Hewitt: "Ei bine, eu am transmis prin Twitter, ştiţi, îi urez o pensionare îndelungată şi liniştită pe o plajă frumoasă departe de Venezuela. Cu cât va profita mai rapid de această ocazie, cu atât probabil va avea mai rapid o pensionare drăguţă, liniştită, pe o plajă frumoasă, în loc să fie pe o altă plajă, precum cea de la Guantanamo", unde se află un penitenciar militar american."Nu doar că Maduro cere susţinere paramilitară din străinătate pentru a păstra reţeaua dictaturii eşuate, ci au apărut şi relatări că ar transporta averea Venezuelei cu avionul. Oare fură resursele poporului pentru a plăti intervenţia rusă?", a acuzat John Bolton prin Twitter.Un avion rus a fost trimis în Venezuela pentru a aduce în Rusia zeci de tone de aur din rezervele Băncii Naţionale, care sunt pline de lingouri şi de miliarde de dolari, afirmă surse citate de presa rusă, dar Kremlinul a transmis că nu are cunoştinţă despre acest presupus transport. Surse citate de cotidianul rus Novaia Gazeta au declarat că Moscova a trimis un avion de tip Boeing 777 la Caracas pentru a aduce aur în valoare de aproximativ 840 de milioane de dolari.Opoziţia din Venezuela a avertizat că are informaţii potrivit cărora ar urma să fie sustrase 20 de tone de aur şi a cerut Băncii Naţionale "să dezvăluie ce se întâmplă", informează publicaţia The Telegraph.Administraţia Vladimir Putin, care susţine regimul Nicolas Maduro, a transmis că nu este la curent cu aceste informaţii. "Rusia este pregătită să contribuie la soluţionarea crizei politice în orice mod posibil, fără ingerinţe în afacerile interne ale ţării", a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, citat de RBC News. Dmitri Peskov i-a îndemnat pe jurnalişti "să fie atenţi, deoarece sunt diverse ştiri false".Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, susţine că este vizat de o lovitură de stat condusă de liderul opoziţiei, Juan Guaido, care s-a autoproclamat preşedinte.Administraţia Vladimir Putin a avertizat că va face totul pentru apărarea preşedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, după ce, pe fondul speculaţiilor privind o presupusă invazie militară prin Columbia, Casa Albă a reiterat că preşedintele Donald Trump menţine "toate opţiunile".Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a decis să îl recunoască pe Juan Guaidó, liderul opoziţiei, ca fiind preşedinte interimar al Venezuelei. Juan Guaidó, şeful Adunării Naţionale din Venezuela, s-a autoproclamat săptămâna trecută preşedinte interimar al ţării, contestându-l oficial pe preşedintele Nicolás Maduro în contextul crizei politice grave. Nicolas Maduro tocmai a început al doilea mandat de preşedinte al Venezuelei, dar zeci de mii de persoane continuă protestele, denunţând fraude electorale.În decembrie 2018, preşedintele venezuelan, Nicolas Maduro, a declarat că John Bolton, consilierul prezidenţial american pentru Securitate Naţională, coordonează un plan al Statelor Unite de invadare a Venezuelei. Relaţiile Venezuelei cu Statele Unite sunt tensionate de mulţi ani.Administrația Vladimir Putin a anunţat că îl consideră pe Nicolas Maduro președintele legitim al Venezuelei. Kremlinul a avertizat Statele Unite că ingerințele în Venezuela sunt "inacceptabile", catalogând drept "extrem de periculoase" declarațiile oficialilor americani privind o posibilă intervenție militară. Rusia a acuzat Statele Unite că susţin protestele care au generat de câţiva ani o criză politică gravă în Venezuela. China, Turcia, Siria şi Iranul au exprimat susţinere pentru regimul Nicolas Maduro.