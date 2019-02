SUA anunță progrese în negocierea cu China/ Tarifele ar trebui să crească la 1 martie

Washington și Beijing au înregistrat o evoluție pozitivă în timpul ultimelor negocieri care au avut drept scop încheierea unei înțelegeri. Însă analiștii rămân profund sceptici în legătură cu posibilitatea obținerii unui acord până la 1 martie, când este programată creșterea tarifelor, informează DW .

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că discuțiile dintre Washington și Beijing au înregistrat pași importanți cu puțin timp înainte de 1 martie.

,,Cred că am făcut un progres fantastic”, a spus Trump. ,,Asta nu înseamnă că vom avea o înțelegere”.

SUA și China încearcă să ajungă la o înțelegere înainte de 1 martie, când tarifele pe bunuri în valoare de 200 de miliarde $ în bunuri chinezești ar trebui să fie majorate la 25% de la 10%, cât sunt în prezent.

În ciuda semnalelor pozitive primite de la Washington, Trump a scris pe Tweeter că ,,producătorii, fermierii și alte afaceri și industrii din SUA” ar fi trebui incluși în înțelegere. ,,Fără asta, o înțelegere ar fi inacceptabilă”, a spus acesta.

Looking for China to open their Markets not only to Financial Services, which they are now doing, but also to our Manufacturing, Farmers and other U.S. businesses and industries. Without this a deal would be unacceptable!