Rod Rosenstein l-a asigurat pe Donald Trump că nu este vizat de ancheta lui Robert Mueller

„Le-a spus avocaților mei că nu sunt un subiect, nu sunt ținta”, a declarat Trump.Conform informațiilor publicate de New York Times, Donald Trump a fost întrebat dacă garanțiile lui Rosenstein se referă și la invstigațiile separate ale procurorilor federali, lucru despre care președintele american a anunțat că nu are informații.La începutul lunii ianuarie, mai multe surse au transmis că Rod Rosenstein, coordonatorul anchetei privind ingerinţele electorale ruse, intenţionează să demisioneze din funcţia de procuror general adjunct imediat ce va fi instalat în funcţie noul secretar al Justiţiei.Preşedinţia SUA a comunicat că nu este la curent cu aceste informaţii."În mod clar, nu există nicio dorinţă din partea preşedintelui de a-l demite", a declarat Sarah Sanders, purtătorul de cuvânt al Casei Albe.Preşedintele SUA a devenit subiectul central în investigaţia comisiei conduse de procurorul special Robert Mueller referitoare la ingerinţele ruse în scrutinul prezidenţial american şi la presupusele contacte cu Moscova, au declarat surse citate de cotidianul The Washington Post. Sursele citate declară că echipa procurorului special Robert Mueller îl are în centrul atenţiei pe preşedintele Donald Trump, numit în termeni procedurali "Persoana numărul 1".