Donald Tusk către Theresa May: Voi decideţi cum ieşiţi din impasul Brexitului

În cursul unei convorbiri telefonice purtate înaintea cererii de renegociere, care a durat 45 de minute şi care, potrivit unor surse, a fost "deschisă şi sinceră", Donald Tusk i-a spus Theresei May că are sarcina de a găsi o soluţie ca să iasă din impasul Brexitului, potrivit The Guardian , citat de Rador.