Japonia se confruntă cu o rată din ce în ce mai mare a criminalității în rândul vârstnicilor

Japonia se confruntă în ultimii 20 de ani cu o rată a criminalității din ce în ce mai mare în rândul persoanelor cu vârsta peste 65 de ani , scrie BBC. Este și cazul lui Toshio Takata, un bărbat în vârstă de 69 de ani care se află la închisoare. El spune că a încălcat legea pentru că era prea sărac și își dorea să trăiască într-un loc unde totul este gratuit, chiar dacă acest loc este în spatele gratiilor în spatele gratiilor."Am ajuns la vârsta de pensionare și apoi am rămas fără bani și m-am gândic că poate trăiam mai bine dacă mă aflam în închisoare. Așa că am furat o bicicletă și m-am dus la secția de poliție și le-am spus că am furat-o", spune el.Planul a funcționat și la vârsta de 62 de ani a primit un an de închisoare cu executare pentru fapta sa. Mulțumit de modul în care a fost tratat după eliberare el a făcut exact la fel. "M-am dus într-un parc și am amenințat o femeie cu un cuțit, deși nu intenționam să-i fac niciun rău, sperând că vreun martor va chema poliția.Toshio și-a petrecut ultimii 8 ani din viață în închisoare.