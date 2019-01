Cei doi doi jurnaliști francezi arestați în Venezuela au fost eliberați

Cei doi jurnaliști francezi reținuți în Venezuela, în timp ce relatau despre criza politică din țară, au fost eliberați joi, a anunțat postul de televiziune Quotidien TV, pentru care lucrează aceștia, relatează Reuters.

”Suntem bucuroși să vă anunțăm că Baptiste des Monstiers și Pierre Caille au fost eliberați și se vor întoarce în curând la Paris”, a transmis postul tv pe Twitter.

Agenții de securitate din Venezuela au reținut mai mulți jurnaliști străini -un fotograf columbian, un reporter spaniol și un producător TV columbian.

De asemenea, au fost deportați și doi reporteri din Chile reținuți săptămâna aceasta.

UE a cerut eliberarea urgentă a jurnaliștilor, a spus joi, la București, înaltul reprezentant UE pentru afaceri externe, Federica Mogherini.

„UE a avut mereu o poziție foarte clară în ceea ce privește Venezuela. După cum am mai spus, niciunul dintre ambasadorii noștri nu a participat la ceremonia de inaugurare a lui Maduro ceea ce este deja un semnal foarte clar. Am păstrat relațiile diplomatice cu Caracas pentru a avea contacte cu toată lumea de acolo. Am emis o declarație foarte clară și foarte atent elaborată care reflectă poziția tuturor celor 28 de state membre UE. Discuțiile cu statele membre pe această temă vor continua astăzi aici (la București - n.red) și vă voi da mai multe detalii legate de decizii și de viitorii pași de urmat”, a spus Federica Mogherini, înaintea reuniunii miniștrilor de externe din statele membre UE.