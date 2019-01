FOTO VIDEO Vortexul polar din Statele Unite: Cel puțin opt persoane au murit din cauza zăpezii și temperaturii scăzute

Cel puțin opt persoane au murit din cauze legate de vântul polar care a adus în SUA temperaturi de minus 30 de grade Celsius în Chicago - mai frig decât în unele părți din Antarctica - și minus 27 grade Celsius în Dakota de Nord. Mii de zboruri au fost anulate, școlile închise, iar poșta din Chicago își suspendă livrările, relatează și BBC și The Guardian.

20 de milioane de oameni din Statele Unite continentale sunt aștepați să experimenteze temperaturi de minus 28 de grade sau mai scăzute la sfârșitul acestei săptămâni.

The #PolarVortex turned deadly. At least 4 people died yesterday:



• Man, 75, killed by a snow plow near Chicago

• Couple in their early 20s killed in a car crash on a snowy Indiana road

• Man, 55, froze to death in his Milwaukee garage pic.twitter.com/eKnAey2oqF — AJ+ (@ajplus) January 30, 2019

Un bărbat de 55 de ani a murit într-un garaj din Milwaukee, după ce ar fi îndepărtat zăpada cu lopata, un bărbat a murit, după ce a fost lovit de un plug de zăpadă în zona Chicago, iar un cuplu a murit în nordul Indianei, după ce mașina în care era s-a ciocnit cu o alta.

Miercuri, doi rezidenți din Michigan au fost găsiți morți în cartier, oficialii spunând că e posibil ca aceștia să fi fost dezorientați de vreme și să fi mers aiurea, fără să fie îmbrăcați potrivit.

În Pekin, Illinois, NBC News a raportat că un bărbat de 82 de ani a murit de hipotermie în fața casei sale.

De asemenea, și un student la Universitatea din Iowa a fost găsit mort în holul instituției de învățământ.

Serviciul poștal a fost suspendat în anumite părți din 10 state. Sute de școli, dar și licee și universități, au fost închise.

Și fermierii sunt în criză și iau măsuri pentru a-și proteja animalele.