VIDEO Criza din Venezuela: Mii de oameni au ieșit în stradă pentru a convinge armata să treacă de partea liderului opoziției, Juan Guaido

Opoziția din Venezuela, condusă de Juan Guaido, autoproclamat președinte, a defilat miercuri pentru a convinge Armata să îi întoarcă spatele președintelui Nicolas Maduro, relatează AFP. ”Forțe armate, recâștigați-vă demnitatea”, ”Maduro uzurpatorul”, ”Nu vreau decât ca Nicolas să plece”, ”Guaido președinte”, ”Gata cu dictatura”, arată câteva dintre pancartele purtate de către miile de oameni care au participat la marș, în diferite părți ale țării.

”Ajutor umanitar, criză sanitară”, au strigat demonstranții, în timp ce petrolul țării se află în plin naufragiu economic.

Oamenii au cerut ca armata să treacă de partea oamenilor.

The infamous "colectivos" supporters of Maduro crash doctors and nurses protests against Maduro at J. M. de los Rios hospital in Caracas, #Venezuela . There are multiple protests in favor of the opposition across Venezuela #TuTambienTienesRazones #30ene pic.twitter.com/Gjt4GAKChr

La puțin timp tupă mobilizare, Juan Guaido, în vârstă de 35 de ani și șeful Parlamentului controlat de opoziție, a primit prin telefon încurajările președintelui american, Donald Trump.

Potrivit Casei Albe, cei doi bărbați ”au fost de acord să rămână în contact pentru a sprijini revenirea Venezuelei la stabilitate”.

Maduro a acuzat o lovitură de stat, condusă de Washington, în timp ce a făcut apel la armata s să să rămână unită.

Totodată, acesta a spus că mai mulți soldați au dezertat și au devenit mercenari.

„Un grup de militari dezertori, care au devenit mercenari în serviciul oligarhiei columbiene, conspiră din Columbia pentru a diviza forţele armate”, a afirmat Nicolas Maduro.

Juan Guaido cere un guvern de tranziție și apoi organizarea de alegeri anticipate libere, fiind susținut în acest sens de către Statele Unite, dar și de o parte a Americii Latine și de Europa.

Maduro a spus că dacă ”imperialiștii” vor un nou președinte, aceștia trebuie să aștepte până în 2025, dar ”ar fi foarte bună organizarea de alegeri legislative mai devreme”.

#BREAKING: People of #Venezuela have come to streets to urge their armed forces to confront the dictator president #Maduro. Here are some videos of protests now in #Caracas. Number of the protesters is on quick rise. #MaduroRelambeguebo pic.twitter.com/m4jCmLctpI