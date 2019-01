China: Punerea sub acuzare a Huawei este ”incorectă” și ,,imorală”

Departamentul de Justiție din SUA a depus un dosar penal cu acuzații la adresa directoarei financiare a Huawei, Meng Wanzhou, și a anunțat că a pus sub acuzare Huawei pentru furt de secrete comerciale de la T-mobile, relatează CNBC .





O purtătoare de cuvânt a Ministerului pentru Industrie și Tehnologia Informației din China a declarat astăzi că deciziile guvernului SUA în raport cu compania Huawei sunt ,,incorecte” și ,,imorale”, relatează Reuters.





Și Ministerul pentru Afaceri Externe de la Beijing și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu acuzațiile făcute de Departamentul de Justiție și a caracterizat acțiunile ca făcând parte din complotul prin care SUA încearcă să submineze firmele chinezești de succes.





Huawei a transmis CNBC un comunicat în care precizează că au fost ,,dezamăgiți să afle despre acuzațiile aduse la adresa companiei”.





Comunicatul de presă:





,,După arestarea D-nei Meng, compania a căutat oportunitatea de a discuta despre investigația districtului de est din New York cu Departamentul de Justiție, încă cererea a fost respinsă fără nicio explicație. Afirmațiile din cazul punerii sub acuzare de către Circumscripția de Vest din Washington pentru secretele comerciale au făcut deja obiectul unui proces civil în care părțile au ajuns la un acord după ce juriul din Seattle nu a găsit dovezi nici pentru pagube, nici pentru conduită intenționat malițioasă în legătură cu acuzația privind secretele comerciale. Compania neagă că (…) ar fi comis oricare dintre presupusele încălcări ale legii SUA citate de punerea sub acuzare, nu este la curent cu faptele penale săvârșite de doamna Meng și crede că orice curte de judecată din SUA va ajunge în cele din urmă la această concluzie.”