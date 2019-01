Principalul partid de opoziție din India promite acordarea venitului universal garantat pentru cetățenii săraci în cazul câștigării alegerilor naționale

Anunțul, catalogat de partidul aflat la putere( Bharatiya Janata) ca fiind o dovadă a iresponsabilității financiare, este prima mișcare electorală făcută de partidele care candidează pentru Congres în India. Presa internațională anunță o cursă electorală a promisiunilor populiste.

,,Am decis că fiecare persoană săracă din India va primi un venit minim după ce Congresul va forma guvernul în 2019”, a spus Rahul Gandhi, liderul Congresului, la un protest la fermierilor care a avut loc luni în statul central Chhattisgarh. ,,Nimeni nu va fi flămând în India, nimeni nu va rămâne sărac”, a adăugat acesta.

Fostul ministru de finanțe al Congresului, Chidambaram, a spus că în curând vor fi dezvăluite mai multe detalii ale proiectului prin intermediul manifestului partidului.

Este neclar dacă venitul minim garantat, care cel mai probabil va lua forma transferului direct de bani, va înlocui subvențiile pentru mâncare, petrol și fertilizant în valoare de 28 de miliarde de lire în bugetul pentru 2018.

Chimbamdaram a anunțat pe Twitter că partidul a discutat extensiv pe marginea venitului universal garantat și că ,,a venit timpul să adaptăm principiul situației noastre și nevoilor noastre și să implementăm în același mod pentru cei săraci”.

The principle of Universal Basic Income (UBI) has been discussed extensively in the last two years. The time has come to adapt the principle to our situation and our needs and implement the same for the poor. We will explain our plan in the Congress Manifesto.