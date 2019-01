Senator SUA: Donald Trump s-a gândit la posibilitatea unei intervenţii militare în Venezuela

Senatorul Lindsey Graham a redat, potrivit site-ului de ştiri Axios.com, o conversaţie pe care a avut-o cu preşedintele Donald Trump în urmă cu câteva săptămâni despre criza din Venezuela, subliniind că au discutat despre posibilitatea unei intervenţii militare, notează Mediafax.Donald Trump "a spus: «ce credeţi despre folosirea forţei militare?». Iar eu am răspuns: «Trebuie să vă gândiţi mult la acest lucru, ar putea fi problematic». Iar preşedintele a continuat: «Ei bine, sunt surprins, vă gândiţi doar să invadaţi pe toată lumea». Iar eu spus: «Nu vreau să invadez pe nimeni. Vreau doar să folosesc armata când ne sunt ameninţate interesele de securitate»", a afirmat Lindsey Graham.Referindu-se la criza din Venezuela într-o conferinţă de presă organizată săptămâna trecută, Donald Trump a declarat că sunt menţinute "toate opţiunile".Oficiali din cadrul Administraţiei Donald Trump au dat asigurări că nu există planuri pentru o intervenţie militară în Venezuela, fiind pregătite sancţiuni puternice pentru îndepărtarea de la putere a regimului Nicolas Maduro."Dar acest lucru nu înseamnă că trebuie ignorate comentariile făcute de Donald Trump în conversaţia privată cu senatorul Graham, mai ales că preşedintele a spus oricum clar că rămân valabile «toate opţiunile» şi nu este prima dată când evocă posibilitatea unei intervenţii militare în Venezuela. Trump a vrut să devină agresiv împotriva regimului Maduro din primul an de mandat. În vara anului 2017, Trump a generat temeri în Venezuela după evocarea «opţiunii militare». Consilierii prezidenţiali l-au convins să renunţe la această idee", comentează site-ul de ştiri Axios.com.Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a decis să îl recunoască pe Juan Guaidó, liderul opoziţiei, ca fiind preşedinte interimar al Venezuelei. Juan Guaidó, şeful Adunării Naţionale din Venezuela, s-a autoproclamat săptămâna trecută preşedinte interimar al ţării, contestându-l oficial pe preşedintele Nicolás Maduro în contextul crizei politice grave. Nicolas Maduro tocmai a început al doilea mandat de preşedinte al Venezuelei, dar zeci de mii de persoane continuă protestele, denunţând fraude electorale.În decembrie 2018, preşedintele venezuelan, Nicolas Maduro, a declarat că John Bolton, consilierul prezidenţial american pentru Securitate Naţională, coordonează un plan al Statelor Unite de invadare a Venezuelei. Relaţiile Venezuelei cu Statele Unite sunt tensionate de mulţi ani.Administrația Vladimir Putin a anunţat că îl consideră pe Nicolas Maduro președintele legitim al Venezuelei. Kremlinul a avertizat Statele Unite că ingerințele în Venezuela sunt "inacceptabile", catalogând drept "extrem de periculoase" declarațiile oficialilor americani privind o posibilă intervenție militară. Rusia a acuzat Statele Unite că susţin protestele care au generat de câţiva ani o criză politică gravă în Venezuela. China, Turcia, Siria şi Iranul au exprimat susţinere pentru regimul Nicolas Maduro.Avioane militare din Venezuela şi Rusia au efectuat în decembrie 2018 manevre comune pentru apărarea naţiunii sud-americane, în contextul în care Administraţia de la Caracas denunţă frecvent planuri de atacuri ale Statelor Unite. Aproximativ 100 de piloţi militari ruşi au sosit în Venezuela pentru participarea la manevrele aeriene comune. Două bombardiere supersonice ruse Tupolev TU-160 au aterizat pe Aeroportul Maiquetia, situat în apropiere de Caracas, după ce au parcurs peste 10.000 de kilometri din Rusia spre Venezuela.Administraţia Donald Trump a condamnat exerciţiile comune ruso-venezuelene. "Administraţia Rusiei a trimis bombardiere în cealaltă parte a lumii, în Venezuela", a reacţionat secretarul de Stat american, Mike Pompeo. "Popoarele rus şi venezuelan trebuie să perceapă lucrurile exact cum sunt: două guverne corupte risipesc fonduri publice şi reduc la tăcere libertăţile în timp ce popoarele suferă", a adăugat Pompeo.Kremlinul a respins criticile lui Mike Pompeo, catalogându-le drept "puternic nediplomatice" şi "total inadecvate". "Cât despre ideea că am risipi banii, nu suntem de acord. Chiar este inadecvat ca o naţiune care cu jumătate din bugetul apărării ar putea hrăni întreaga Africă să facă astfel de comentarii", a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Preşedinţiei Rusiei.