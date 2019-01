Marocul vrea să devină o platformă pentru accesul Rusiei în Africa

După cum relatează agenția TASS, Lavrov a fost la Rabat într-o vizită de lucru efectuată în cadrul turneului său în țările Magrebului. După cum a afirmat ministrul marocan, "din momentul vizitei regelui Mohammed al VI-lea în Rusia, în martie 2016, părțile au evidențiat cinci sectoare strategice pentru dezvoltarea colaborării bilaterale - este vorba de agricultură, pescuit, industrie, energetică și turism "."În ultimul an volumul schimburilor comerciale a crescut cu 13%. Marocul se numără printre cei mai mari exportatori de citrice în Rusia", a arătat Burita . "Pentru încurajarea turismului au fost introduse noi curse aeriene către Moscova", a mai spus ministrul de externe marocan."Se poartă discuții în vederea dezvoltării colaborării în sfera energiei, a ramurii gazelor. Pot spune că în toate aceste domenii se înregistrează un progres, pe care astăzi l-am remarcat cu satisfacție", a arătat Burita. Marocul se situează pe locul al doilea între partenerii comerciali ai Federației Ruse din lumea arabă", a mai remarcat ministrul de externe marocan."Am purtat discuții în legătură cu probleme regionale și internaționale, am analizat mecanismele care ar trebui să ne permită să luăm măsuri concrete, practice pentru dezvoltarea parteneriatului strategic, pentru a aduce colaborarea noastră la un nou nivel. Am discutat detaliat teme referitoare la situația în Africa de Nord, în special în Libia, criza din Siria și multe alte teme în care am constatat apropierea pozițiilor noastre. Ne-am exprimat disponibilitatea fermă de a ne coordona pozițiile, în interesul păcii și securității în regiune și în întreaga lume ", a mai afirmat șeful diplomației marocane.