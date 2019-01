NYT: SUA îndeamnă ţările aliate să contracareze Huawei, din raţiuni de dominaţie geostrategică

Administraţia Donald Trump a lansat de aproximativ un an o campanie prin care îndeamnă ţările aliate, în principal cele din cadrul NATO, să contracareze activităţile Huawei şi ale altor companii chineze, în contextul competiţiei geostrategice, scrie cotidianul The New York Times citat de Mediafax.

Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, a sosit la Washington săptămâna trecută pentru o serie de întrevederi dominate de o întrebare esenţială: Ar trebui Marea Britanie să rişte relaţiile cu Beijingul pentru a îndeplini solicitarea Administraţiei Donald Trump de a opri compania Huawei, cel mai mare producător chinez de tehnologie pentru telecomunicaţii, să construiască reţele computerizate şi telefonice de ultimă generaţie? "Marea Britanie nu este singurul aliat al SUA care resimte presiunile. În Polonia, oficialii sunt supuşi presiunilor SUA pentru a opri compania Huawei să construiască a cincea generaţie de reţea de telecomunicaţii - 5G. Oficiali din cadrul Administraţiei Trump au sugerat că viitoarele decizii privind staţionarea trupelor americane - inclusiv perspectiva unei baze permanente denumite "Fort Trump" - ar putea depinde de hotărârea Poloniei în acest caz. Oficiali americani s-au deplasat anul trecut în Germania, unde este nucleul uriaşei reţele de fibră optică a Europei şi unde compania Huawei vrea să construiască releele sistemului. Mesajul delegaţiei SUA a fost: orice profit economic oferit de utilizarea tehnologiei companiei chineze este depăşit de ameninţările de securitate la adresa alianţei NATO", comentează editorialiştii David Sanger, Julian Barnes, Raymond Zhong şi Marc Santora într-un articol publicat în cotidianul The New York Times sub titlul "America îşi îndeamnă aliaţii să contracareze firma Huawei, în contextul noii curse a înarmării împotriva Chinei". "În ultimul an, Statele Unite au iniţiat o campanie globală secretă şi uneori ameninţătoare pentru a opri Huawei şi alte firme chineze să participe la cea mai importantă relansare a sistemelor care exercită control asupra Internetului de când reţeaua a apărut, fragmentată, în urmă cu 35 de ani", notează editorialiştii NYT. "Administraţia SUA argumentează că lumea este implicată într-o nouă cursă a înarmării - una care implică tehnologie, mai degrabă decât armament clasic -, dar care prezintă riscuri la fel de mari pentru securitatea Statelor Unite. În era în care cele mai puternice arme, cu excepţia celor nucleare, sunt controlate cibernetic, oricare ţară exercită dominaţie asupra reţelelor 5G va obţine avantaj economic, informaţional şi militar cea mai mare parte a secolului", subliniază editorialiştii.



Tranziţia la reţeaua 5G - iniţiată deja prin sisteme prototip în oraşe americane precum Dallas şi Atlanta - probabil va fi mai degrabă revoluţionară decât evoluţionară. În primul, rând, clienţii vor observa că reţeaua este mai rapidă - datele se vor descărca aproape instant, chiar şi în sistemul de telefonie mobilă. Este prima reţea construită pentru a permite funcţionarea senzorilor, roboţilor, vehiculelor autonome şi a altor dispozitive care vor transmite permament cantităţi mari de date, astfel încât uzinele, şantierele de construcţii şi chiar oraşe întregi vor putea fi gestionate fără o intervenţie umană totală. De asemenea, reţeaua va permite utilizarea în mod mai eficient a sistemelor de realitate virtuală şi a instrumentelor de inteligenţă artificială. Dar ceea ce este bun pentru clienţi este bun şi pentru serviciile de informaţii şi pentru autorii atacurilor cibernetice, subliniază editorialiştii NYT, explicând că oricine deţine control asupra reţelelor va exercita control şi asupra fluxurilor de date. Foşti şi actuali oficiali guvernamentali, agenţi de informaţii şi directori ai firmelor de telecomunicaţii din SUA afirmă că este clar că potenţialul creat de reţeaua 5G a generat calcule cu miză evidentă pentru Casa Albă condusă de Donald Trump - convingerea că trebuie să existe un singur învingător în această cursă a înarmării, iar partea care pierde trebuie exclusă. În ultimele luni, oficialii de la Preşedinţia SUA au început să elaboreze un proiect de ordonanţă executivă, aşteptată în următoarele săptămâni, care practic le-ar interzice companiilor americane să folosească echipamente de origine chineză în reţelele esenţiale de telecomunicaţii. În prezent, interdicţia vizează doar reţelele guvernamentale.