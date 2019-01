Casa Albă îl avertizează pe Maduro: Orice violență la adresa lui Guaido va atrage un ”răspuns semnificativ” din partea SUA

Consilierul pe securitate al Casei Albe, John Bolton, a avertizat că orice violență sau intimindare la adresa diplomaților americani în Venezuela sau a liderului opoziției, Juan Guaido, autoproclamat președinte al țării, va atrage după sine un ”răspuns semnificativ” din partea Statelor Unite, relatează Reuters.

”Orice violență sau intimidare împotriva personalului diplomatic american, asupra liderului democrativ al Venezuelei, Juan Guaido, sau a Adunării Naționale ar reprezenta un grav atac la statul de drept și va fi urmată de un răspuns semnificativ”, a scris Bolton pe Twitter, notând de asemenea că este cunoscut sprijinul Cubei pentru forțele de securitate și paramilitare ale liderului venezuelean Nicolas Maduro.

Any violence and intimidation against U.S. diplomatic personnel, Venezuela’s democratic leader, Juan Guiado, or the National Assembly itself would represent a grave assault on the rule of law and will be met with a significant response. 2/2