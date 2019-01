VIDEO O adolescentă de 16 ani le-a dat o lecție unora dintre cei mai puternici oameni din lume veniți la Davos: Mulți dintre voi faceți bani cu prețul încălzirii globale

De asemenea, aceasta a prefecrat să doarmă într-un cort la zero grade, în loc să se cazeze într-un hotel luxos.

Joi, Greta Thunberg a ținut un discurs neprogramat în fața unor oaspeți precum Bono și Will.i.am, fostul președintel al Goldman Sachs, Gary Cohn, dar și în fața unor bancheri și investitori.

"Unii susțin că încălzirea globală e ceva creat de noi toți, dar nu e adevărat, pentru că dacă toată lumea este vinovată atunci nimeni nu este de vină. Iar cineva este de vină”, a spus ea, continuând ”Unii oameni, unele companii, unii decidenți în particular știu exact ce valori neprețuite au sacrificat pentru a continua să facă bani la un nivel inimaginabil. Iar mulți dintre voi, care sunteți prezenți aici, aparțineți acelui grup de oameni”.

După această declarație, în sală s-a făcut liniște câteva secunde bune, până când Bono a început să aplaude.

"A fost un moment amuzant", a spus activista, care nu ratează nicio ocazie să le demonstreze bogaților lumii că trebuie să facă mai multe pentru protejarea mediului. "Mi se pare ciudat că aceștia vin cu avioane private să discute despre încălzirea globală", a mai punctat tânăra, care a le-a transmis că ei sunt de vina pentru schimbările climatice și că au știut ce fac.

I was given the opportunity to speak at a lunch in Davos today... On the panel was Bono, Christiana Figueres, Jane Goodall, https://t.co/0SsuJbW9SN and Kengo Sakurada. #wef pic.twitter.com/PpUwQwTotf