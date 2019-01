VIDEO Mii de australieni au protestat pe străzi, denunțând ”Ziua Invaziei”

Mii de australieni au participat sâmbătă la proteste care au avut loc în toată țara împotriva sărbătorii naționale care marchează sosirea colonialiștilor britanici în 1788, pe care ei o consideră o insultă la adresa populației indigene, relatează AFP.

Pentru mulți australieni, Ziua Australiei, celebrată pe 26 ianuarie, reprezintă începerea opresiunii asupra populației aborigene. Ei au cerut ca această zi de sărbătoare să fie regândită și să aibă loc manifestații în ficare an față de ”Ziua Invaziei”, vara.

Thousands have gathered to protest at invasion day rallies around the country today. January 26th has become arguably the most contentious date in Australia & many are saying that today’s turn out proves the need to change the date. Thoughts? #australiaday

\uD83D\uDCF7: Alex Coppel pic.twitter.com/x54kspyHgt