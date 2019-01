VIDEO Tragedie în Brazilia. Cel puțin 9 morți și 300 de dispăruți, după ruperea unui baraj minier: „Șansele să mai găsim supraviețuitori sunt minime”

Ruperea unui baraj al complexului minier Corrego do Feijao, care numără trei în total, s-a produs după prânz la Brumadinho, localitate cu 39.000 de locuitori situată la 60 de kilometri sud-vest de Belo Horizonte, capitala statului Minas Gerais.

În imagini impresionante surprinse din aer şi difuzate de pompieri se poate vedea un torent de noroi de culoare maro care acoperă suprafeţe imense de vegetaţie. Într-o altă imagine se poate vedea cum noroiul se scurge rapid peste o şosea.

Televiziunea Globonews a difuzat de asemenea imagini surprinse din elicopter care arată locuinţe parţial distruse, unele înghiţite pe jumătate de noroi.

Municipalitatea din Brumadinho a difuzat pe reţelele sociale un comunicat în care îi cere populaţiei să se îndepărteze de albia râului Paraopeba, posibil contaminat de noroiul cu deşeuri miniere.

