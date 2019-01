Întârzierile au loc în contextul blocajului federal parțial, care a început pe 22 decembrie și a lăsat 800.000 de angajați guvernamentali fără salarii.

Printre ei, sunt peste 400.000 de muncitori, inclusiv controlori de trafic aerian, agenți de de securitate pe aeroport și agenți FBI, cărora li s-a zis că trebuie să își continue munca pentru că sunt esențiali.

Un deficit de ofițeri TSA a forțat deja unele aeroporturi să își închidă terminale.

Întârzierile sunt în medie de 1 oră și 26 de minute.

.@FAANews reporting departure delays of 1 hour, 14 minutes at PHL. Be sure to check flight status with your airline before coming to the airport. https://t.co/7JabJ3suPL