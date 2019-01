Hong Kong se pregătește să criminalizeze jignirile aduse imnului național al Chinei

Legea controversată prevede pedepse cu închisoarea și amenzi pentru cei care folosesc un limbaj injurios la adresa imnului național al Chinei. Această inițiativă legislativă a stârnit un val de preocupări cu privire la măsurile tot mai dese menite să reducă libertatea de expresie în orașul semi-autonom, informează DW .

Un nou proiect de lege care criminalizează lipsa de respect față de imnul național al Chinei a fost introdusă miercuri în Hong Kong.

Atunci când va intra în vigoare, ,,Legea Imnului Național” îi va penaliza pe cei care o vor încălca insultând imnul Chinei cu o amendă maximă de 5 600 de euro și cu trei ani de închisoare.

Grupul pentru drepturile omnului Demosisto a afișat un banner în fața clădirii Consiliului Legislativ din Hong Kong prin care protestează împotriva deciziei de a adopta o lege pe care o consideră abuzivă deoarece limitează libertatea de exprimare a indivizilor. Demosisto a afișat bannerul atunci când a fost citită legea pentru prima dată.

[\uD83C\uDDE8\uD83C\uDDF3 First Reading of the National Anthem Law, @demosisto Strikes at the Five-Star Flagpole]@chowtingagnes & I have tied a banner that proclaims our “right to not sing our praises” onto the pole of the five-star flag and to oppose the suppression on our freedom of expression. pic.twitter.com/dQ2RQ7Db6Q