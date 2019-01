Pelosi: Trump nu va susține discursul despre "Starea naţiunii" până la redeschiderea Guvernului

Democrații nu îi vor permite lui Donald Trump să își susțină discursul despre "Starea naţiunii", a declarat miercuri președintele Camerei Reprezentanţilor din Congresul Statelor Unite, Nancy Pelosi, relatează postul CNBC și agenția Reuters, potrivit Mediafax.

În urma anunțului făcut de Pelosi, liderul de la Casa Albă a informat că va organiza un eveniment "alternativ" și a acuzat-o pe această că "îi este frică de adevăr".

Președintele Camerei Reprezentanților a făcut acest anunț în contextul în care Guvernul Statelor Unite a intrat oficial în blocaj parţial pe 21 decembrie 2018, după eşecul tentativelor de compromis între Congres şi Casă Albă cu privire la buget şi la finanţarea construirii unui zid la frontieră cu Mexic.

"Repet, aștept cu nerăbdare să vă primesc în Camera Reprezentanților la o dată convenită de ambele părți pentru acest discurs, în momentul în care Guvernul va fi redeschis", a declarat Pelosi într-o scrisoare adresată lui Donald Trump.

This afternoon, I sent @realDonaldTrump a letter informing him that the House will not consider a concurrent resolution authorizing the President’s State of the Union address in the House Chamber until government has opened. https://t.co/r1oad0xEAh pic.twitter.com/kGEbayx95u

Pelosi a mai informat că majoritatea democrată din Camera Reprezentanților nu va trece o rezoluție necesară pentru aprobarea unei sesiune comune în Congres, unde va fi susținut discursul. Aceasta a declarat că democrații "nu vor lua în considerare o rezoluție care îi permite președintelui să susțină discursul despre Starea Națiunii în Camera Reprezentanților".

Donald Trump, a anunţat, joi seară, că i-a anulat un turneu în străinătate preşedintelui Camerei Reprezentanţilor, Nancy Pelosi, în contextul în care aceasta i-a cerut anterior să reprogrameze discursul.

As the Shutdown was going on, Nancy Pelosi asked me to give the State of the Union Address. I agreed. She then changed her mind because of the Shutdown, suggesting a later date. This is her prerogative - I will do the Address when the Shutdown is over. I am not looking for an....