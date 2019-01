O imagine rară la Davos, un ministru cubanez vrea să atragă investiţii

"Ne simţim într-o situaţie normală", a răspuns ministrul cubanez al Comerţului Exterior, Rodrigo Malmierca, întrebat de reporterul AFP despre această vizită cvasi-inedită la Forumul de la Davos organizat în fiecare an în staţiunea de ski din Alpii elveţieni.În urmă cu un an, această reuniune selectă a directorilor de companii şi decidenţilor politici era catalogată de presa comunistă cubaneză drept "un show mediatic într-un loc în care se face gargară cu cuvinte frumoase".În prezent însă Cuba, care în acest an celebrează 60 de ani de la revoluţie, este angajată într-un proces de "actualizare" a modelului său economic, pentru a folosi termenii folosiţi de oficialii de la Havana. Chiar şi preşedintele cubanez, Miguel Diaz-Canel, a admis în urmă cu câteva zile că "bătălia cea mai importantă" pentru ţara sa este redresarea economiei, care în 2018 a înregistrat o creştere de 1,2%, cu mult sub avansul de 5% necesar pentru o dezvoltare veritabilă a insulei."Cuba urmează o politică de actualizare a modelului său economic, care presupune în special diversificarea schimburilor economice cu exteriorul", a explicat Rodrigo Malmierca, fost ambasador în Belgia şi la Naţiunile Unite. Această nouă politică constă în acordarea companiilor cubaneze, care vor rămâne în proprietatea statului, a "unui anumit grad de independenţă" în funcţionarea lor, în extinderea rolului proprietăţii private în anumite sectoare şi în atragerea de investiţii străine, a precizat oficialul cubanez.