Davos: În culisele summit-ului celor puternici

La ora șapte dimineața, liderii din întreaga lume sunt pregătiți pentru conferințe, dezbateri și întâlniri la nivel înalt. Acestea ajung la peste 200 pe zi la nivel oficial. De fapt, Forumul își propune să fie o reuniune uriașă care întruneşte gânditori și guvernanţi de pretutindeni. Atmosfera este destul de informală (inclusiv în privinţa îmbrăcămintei) și este deschis atât în ​​dezbaterile formale, cât și în cele informale, potrivit Jornale Economico , citat de Rador.Există chiar și autobuze adecvate pentru transportul participanţilor dintr-un loc în altul. Există multe apartamente închiriate (și clădiri întregi) de către companii, din cauza lipsei locurilor în hoteluri. Se spune că bancherii de investiții sunt unul dintre pilonii Davosului și persoane-cheie în negocierile și în acordurile încheiate în marginea reuniunii. Mai importantă, chiar, este oportunitatea de a promova relațiile cu clienții, cu liderii de afaceri, cu concurenţa, cu mediul academic și cu reprezentanții guvernului.Zilele se pot încheia pe la miezul nopții, și chiar și aşa nu par să ajungă pentru toate. Oriunde te opreşti există o nouă experiență. "Putem merge pe jos și lângă noi trec David Cameron sau Bill Gates încălţaţi cu bocanci de munte", declară întreprinzătorul și investitorul David Braga Malta pentru "Jornal Económico". David, care va participa pentru a cincea oară consecutiv la Forumul Economic Mondial, subliniază atmosfera de lucru informală "chiar și în rândul directorilor marilor companii. Ei vorbesc în voie pentru că nu sunt acolo pentru a face afaceri ", afirmă acesta.Tema acestei reuniuni anuale este "Globalizarea 4.0" și, conform organizatorilor forumului, se așteaptă aproximativ 3.000 de participanți din companii, guverne, organizații internaționale și societatea civilă. Poliția elvețiană ia foarte în serios securitatea Forumului, mai ales după diferitele atentate teroriste din mai multe orașe europene. O imagine evidentă este lunetiștii de pe principalele clădiri. Protejaţi cu echipament special împotriva zăpezii și a frigului, aceştia controlează toate zonele cu binocluri. În plus, mulți șoferi sunt obligați să se oprească pentru ca autoturismele care circulă în localitate să fie cercetate.Spre deosebire de ultimii doi ani, António Costa nu va fi prezent, reprezentarea politică națională fiind asigurată de ministrul economiei, Pedro Siza Vieira, și de secretarul de stat pentru internaționalizare, Eurico Brilhante Dias. La nivel de companii, Jerónimo Martins, Sonae și EDP vor fi, de asemenea, prezente. Printre cele mai notabile absențe vor fi Emmanuel Macron, Donald Trump și Theresa May. Pe de altă parte, președintele brazilian, Jair Bolsonaro, va atrage lumina reflectoarelor de la Summit.Participarea la Forumul celor puternici are un preț ridicat. La una dintre edițiile precedente, o companie de capital de risc a cheltuit aproape 600.000 de euro pentru a "îi face fericiți pe investitori" timp de 72 de ore, a informat presa internațională.Costul poate aduce beneficii. Unii veterani ai forumului, cum ar fi omul de afaceri Martin Sorrell (CEO și fondator al WPP, o multinațională de publicitate și relații publice din Anglia, deținătorul recordului de participare la aproape 40 de ediții) sau milionarul indian Rahul Bajaj consideră că acest mic oraș elvețian este locul ideal pentru a ajunge departe în viață.Pe lista de sfaturi pentru participanți se numără următoarele: "De multe ori îţi vine greu să crezi că ai întâlnit, cu adevărat, pe cineva pe care ţi-ai dorit mereu să-l cunoşti". "Nu umple agenda cu întâlniri. Pierzi interacțiunea și atmosfera"; "Există clienți, mass-media, oameni de afaceri și guvernanţi, toţi închişi într-un singur loc". (preluare Rador)