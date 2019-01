Brexit: Parisul hotărât, Berlinul ezitant, Varșovia sceptică?...

Partida de poker a Brexit intră în faza cea mai fierbinte. Theresa May a prezentat luni în Camera Comunelor planul său B, care nu este nimic altceva decât o nouă cerere de renegociere a clauzei de salvgardare irlandeze – faimosul “backstop” – cu Bruxellesul. Or, în același moment, unitatea celor 27 dă semne de slăbiciune, scrie Le Point, citat de Rador.







Mai îngrijorător, Angela Merkel a dat și ea semene de nervozitate. “Avem răspunderea de a continua procesul de separare într-un mod responsabil, pentru ca, peste 50 de ani, oamenii să nu spună ‘De ce n-au ajuns la un compromis?’”, a spus ea în față membrilor CDU la o festivitate organizată sâmbătă în orașul Rostock. “Până în ultima zi, voi lucra pentru găsirea unei soluții bazate pe un tratat pentru un acord privind ieșirea Regatului Unit și voi încerca apoi să avem cel mai bun tip de relații”, a adăugat ea. Iată ceva ce nu mai este în tonalitatea definită de cei 27, care au respins orice redeschidere a negocierilor privind acordul de retragere și au cerut Londrei printr-o scrisoare “clarificări” privind clauza de salvgardare irlandeză.





Totuși, Theresa May nu vrea să se lase cuprinsă de pesimism. După ce a supraviețuit moțiunii de cenzură, ea este sigură că va rămâne încă un an la Downing Street nr. 10.





Ea optează deci pentru o singură soluție, repetată pe toate tonurile: să găsească un acord acceptabil cu Uniunea Europeană înainte de 29 martie.





Pentru a face asta, prim-ministrul a arătat că va continua să se consulte cu diferitele grupuri politice, ca și cu deputații de rând, pentru a ajunge la o poziție comună față de “backstop”-ul irlandez. Și întărită cu acest mandat – încă ipotetic – se întoarce la Bruxelles cu sprijinul unei majorități parlamentare pentru a redeschide negocierile. În scopul împăcării cu membrii parlamentului reticenți, ea promite să-i asocieze mai strâns la negocierea acordului privind viitoarele relații între Londra și Bruxelles după sfârșitul perioadei de tranziție. “Guvernul vrea să dea o pondere mai mare Parlamentului”, a dat ea asigurări. O ofensivă de farmec față de Camera Comunelor, care vine cam târziu…





Ca și vara trecută, primii care au cedat sunt polonezii. Ministrul afacerilor externe polonez, Jacek Czaputowicz, a lăsat să se întrevadă o breșă, declarând presei din țara sa: “Dacă Irlanda ar cere UE să modifice acordul încheiat cu Marea Britanie în ce privește dispozițiile care au legătură cu garanția, în așa fel încât să nu fie aplicate decât temporar – să zicem cinci ani - , problema ar fi rezolvată”. Polonia, de unde peste 800.000 de cetățeni muncesc în Marea Britanie, nu este insensibilă la cererile Londrei pentru un acord separat… Irlanda a anunțat imediat că nu se pune problema să accepte un “backstop” temporar.La Paris, cedarea lui Merkel nu este acceptată. Emmanuel Macron nu intenționează să cedeze nimic. “Nu folosește la nimic și nu va da o majoritate (în Camera Comunelor)”, sugerează anturajul său. Într-adevăr, la Londra, printre deputați se pune mai puțin problema găsirii unei soluții acceptabile pentru Brexit cât să se ajungă la eșecul Theresei May, fiecare urmărind o țintă politică. Printre conservatori, prietenii lui Boris Johnson nu vor un acord și doresc un hard Brexit care să nu pună nicio constrângere Regatului Britanic. Laburiștii lui Jeremy Corbyn militează oficial pentru rămânerea Regatului Unit în uniunea vamală, dar urmăresc mai ales organizarea de noi alegeri, pentru a reveni la putere. Naționaliștii scoțieni visează din nou la independența țării lor atașându-se UE… Deci, încă o dată, un acord de ieșire organizată nu satisface nicio componentă a Camerei Comunelor.Într-o dezbatere în Camera Comunelor, luni, ea a înlăturat opțiunea unui al doilea referendum. “Nu cred să fie o majoritate la un al doilea referendum”, a explicat ea. “Nu vom participa la alegerile europene”, a mai precizat ea. Cu atât mai mult nu se pune problema să revoce articolul 50 din tratat, ceea ce ar menține Regatul Unit în cadrul UE și ar însemna “trădarea voinței poporului britanic”.Theresa May a mai precizat trei puncte importante: cetățenii europeni cu rezidență în Regatul Unit vor putea să rămână fără cheltuieli suplimentare, chiar în cazul ieșirii din UE fără acord, după modelul britanicilor care trăiesc în Franța; părăsind UE, Regatul Unit nu are intenția să scadă nivelul standardelor sale sociale și de mediu și va ține cont de cele adoptate în Europa; în caz de no deal, Regatul Unit își va onora totuși angajamentele financiare asumate în formatul de 28 în cadrul Uniunii Europene. Altfel spus, britanicii nu vor pleca fără să plătească, semnătura britanică va fi respectată. Iată un lucru ce va fi apreciat la Bruxelles… Mai trebuie stabilit definitiv de un vot al Camerei Comunelor.