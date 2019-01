Un prezentator TV din Egipt a fost arestat după ce a intervievat un bărbat homosexual

Un tribunal egiptean a condamnat duminică gazda unui show de televiziune la un an de închisoare pentru intervievarea unui bărbat homosexual anul trecut, transmite o sursă judiciară, potrivit The New Straits Times .





Mohamed al-Gheiti, care și-a exprimat de mai multe ori poziția față de homosexualitate, este acuzat de promovarea homosexualității și de disprețuirea religiei.





Tribunalul din Giza l-a amendat pe prezentator cu suma de 3000 de lire egiptene, echivalentul a 147 de dolari) și a ordonat ca acesta să fie ținut sub supraveghere strictă la un an după executarea pedepsei, a declarat Samir Sabri, procurorul care a pledat împotriva prezentatorului TV.





Decizia poate fi contestată în instanță și poate fi suspendată în cazul în care Gheiti plătește cauțiunea de 1 000 de lire sterline în așteptarea rezultatului apelului, a declarat Sabri.





În august 2018, Gheiti a găzduit un bărbat homosexual în emisiunea sa pe postul privat de televiziune LTC și a discutat liber despre homosexualitate.





În timpul interviului, bărbatul a declarat că este lucrător sexual și a vorbit deschis despre relația sa cu alt bărbat.





După difuzarea interviului, Consiliul Suprem de Reglementare a presei a suspendat funcționarea canalului timp de două săptămâni pentru ”încălcări ale conduitei profesionale”.