Recomandări pentru un city break (sau mai multe) în 2019, de la „The Independent”

Optimiști în privința Brexitului (în ciuda numelui...), ziariștii de la The Independent speră că britanicii nu vor avea nevoie de pașapoarte, iar lira sterlină își va reveni și-i va ajuta și ea să călătorească prin toată Europa. Așa că, la început de an, fac recomandări cititorilor lor, care ar putea să-i intereseze și pe ai noștri. La Veneția, Roma sau Disneyland Paris ați fost cel puțin o dată, așa că le-am exclus din topul Independent-ului. Dar veți găsi destinații care nu-ți vin printre primele în minte când te întreabă cineva „Unde mergi weekendul următor?”.A doua ediție a Jocurilor Europene, competiție cu 15 discipline, din care nouă oferă calificare la Jocurile Olimpice, vor avea loc în capitala Belarusiei între 21 și 30 iunie, stadionul Dinamo, modernizat, fiind în centrul atenției. Restul orașului oferă bulevarde lungi, palate neoclasice și piețe impunătoare. Orașul Vechi este garnisit cu cafenele moderne și baruri de cocktail. Turiștii vor fi surprinși de cât de curat, sigur și prietenos este Minskul, dar nu vă așteptați să găsiți mulți vorbitori de engleză (cu atât mai puțini de română).Sigur că sora mai mare, Amsterdam, concentrează lumina reflectoarelor, dar și al doilea oraș olandez merită multă atenție. Bombardamentele grele din al doilea război mondial au făcut ca, în prezent, Rotterdam să fie un exemplu de arhitectură experimentală modernă. Orașul abundă de restaurante de toate felurile, iar FG Foods Lab este un exemplu de „gastronomie moleculară”. Un tur pe bicicletă cu UrbanGuides vă va duce în locuri surprinzătoare ca Markthal, un semicilindru luminiscent acoperit cu leduri. Aplicația Rewriters vă va direcționa spre cele mai interesante decorațiuni murale ale scenei artistice stradale.Cum Barcelona promovează legi care să descurajeze turismul, e momentul să vă uitați puțin mai jos pe coasta Cataloniei. Deși mult mai mic decât faimosul său vecin, Sitges are multe în comun cu el: climă însorită, muzee cu artă modernă, un oraș vechi plin de restaurante și o faleză lungă. De asemenea, este binecunoscut pentru viața de noapte vibrantă și este ospitalier pentru comunitatea gay. Cumva, acest oraș oscilează între a fi distins sau hedonist – ce poate fi mai interesant?Veți vedea un amfiteatru și apeducte, dar nu veți fi la Roma, ci în inima culturală din Provence, căreia Vincent Van Gogh i-a fost cel mai faimos admirator și fundația cu numele său îl onorează perpetuu (foto). Nu-i de mirare, artistul i-a imortalizat și el piațetele cochete și casele cu obloane în peste 200 de pânze. Pedigriul artistic al orașului se va ridica la un nou nivel când va fi terminat complexul artistic Luma Arles, cu 10 niveluri și proiectat de arhitectul Frank Gehry. Până atunci, vă puteți bucura ochii peste vară la festivalul fotografiei Les Rencontres dʼArles sau la noul hotel LʼArlatan, cu pereții placați caleidoscopic cu faianță inspirată de picturile lui Van Gogh (camere de la 115 euro).Un amestec fascinant est-și-vest de catedrale, sinagogi și moschei, o scenă a alimentației stradale (comandați cevapcici, cârnat condimentat în pita), saloane cu narghilele, străzi comerciale ca un bazar... Orașul Vechi, colorat și pavat cu pietre, mustește de istorie – chiar și dureroasă, cu locuri ca Tunelul Speranței sau Galerija 11/07/95, care comemorează devastatorul război civil bosniac. Dar veți descoperi că locuitorii nu sunt ancorați în trecut, atunci când vă veți integra în legendara (și de excelentă valoare) viață de noapte.O destinație domestică pentru britanici, dar dacă este aici înseamnă că este și mai interesantă pentru străini. Primul lac interior pentru surfing, The Wave, va fi deschis la toamnă, iar peste vară parcul natural Wild Place va aduce urși bruni, alături de lupi cenușii și de râși. Royal Photographic Society se mută în oraș și vor avea loc aniversări ale faimoaselor creații locale Wallace & Gromit (filmele de animație împlinesc 30 de ani) și Concorde (da, avionul! 50 de ani...). Pentru cei cu pretenții, sunt numeroase hoteluri elegante în apropiere, ca Eight din Bath și cel mai recent hotel boutique din lanțul britanic Artist Residence. Nu-i de mirare că orașul a fost numit „Rising Star” de National Geographic Awards.Ca mulți vecini din Balcani, orașul emană energie creativă, de la vibrantul cartier Chinatown până la discotecile plutitoare de pe râul Sava. Berlinul are un rival de temut la titlul de rege al vieții de noapte. Cum Belgradul a fost desemnat Capitală Europeană a Tineretului pentru acest an, tânăra generație a Serbiei se va bucura de multă atenție. Orașul dezvăluie multe comori culturale, ca biserici ortodoxe (foto: Sf. Sava), moschei, monoliți moderniști socialiști și Muzeul Național, recent redeschis.