În Alpi stratul de zăpadă a ajuns și la 6 metri grosime

Ninsorile record au continuat și în ultimele zile în Alpi, la peste 3.000 de metri altitudine stratul de zăpadă ajungând la 6 metri. Pe cel mai înalt munte din Germania zăpada a ajuns la 4,4 metri înălțime și într-o stațiune din nordul Spaniei stratul a ajuns la 65 cm. Peste 25 de oameni au murit din cauza avalanșelor și 40 de stațiuni sunt închise. În unele locuri stratul de zăpadă a atins recordul ultimei sute de ani și în foarte multe localități din Austria a fost depășit recordul pentru depuneri de zăpadă în decurs de 15 zile.

În zona stațiunilor elvețiene Gemsstock – Andermatt stratul de zăpadă a ajuns la 600 cm aproape de cota 3.000, iar în zona Titlis – Engelberg grosimea stratului este de maxim 5 metri (la 3.000 m altitudine). Pe Zugspitze, cel mai înalt munte din Germania, stratul este de 4,4 metri, arată datele skiresort.info.

