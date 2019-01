Un colaborator apropiat al lui Kim Jong-Un se află la Washington pentru a se întâlni cu Donald Trump

Kim Yong Chol este mâna dreaptă a lui Kim Jong Un şi un interlocutor privilegiat al lui Mike Pompeo în negocierile în curs privind denuclearizarea. Agenda vizitei sale în Statele Unite nu a fost anunţată public, dar potrivit unei surse americane sub acoperirea anonimatului, el ar urma să aibă o întrevedere cu Mike Pompeo vineri, înainte de o posibilă vizită la Casa Albă.Potrivit agenţiei sud-coreene Yonhap, demnitarul nord-coreean, însoţit de doi responsabili nord-coreeni, pare să aibă o scrisoare din partea lui Kim Jong Un pentru preşedintele american.Ultima întâlnire programată între secretarul de stat american şi negociatorul nord-coreean Kim Yong Chol, la începutul lui noiembrie la New York, a fost anulată în ultimul moment de Coreea de Nord. Noul turneu are loc într-un moment în care se pare că se pregăteşte, în Thailanda sau Vietnam, al doilea summit între Kim Jong Un şi Donald Trump, în pofida absenţei progreselor în negocierile asupra denuclearizării.Kim Jong Un a efectuat săptămâna trecută o vizită la Beijing unde s-a întâlnit cu preşedintele chinez, Xi Jinping. În cursul primei lor întâlniri, în iunie la Singapore, după şase luni de destindere între Phenian şi Seul, Kim Jong Un şi Donald Trump au semnat o declaraţie în termeni foarte vagi în favoarea "denuclearizării Peninsulei Coreene".Între timp, niciun progres nu a fost realizat, cele două părţii nefiind de acord asupra sensului exact al acestui angajament. Preşedintele Donald Trump, care şi-a exprimat în repetate rânduri dorinţa de a se reîntâlni cu Kim Jong Un, a afirmat săptămâna trecută că nu este "nicio urgenţă" în negocierile privind denuclearizarea Coreii de Nord.