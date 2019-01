Berlusconi, la 82 de ani, candidează la europarlamentare: Riscăm să ne îndepărtăm de valorile occidentale

"La frumoasa vârstă pe care o am, am decis, din responsabilitate, să merg în Europa, unde lipsește o gândire profundă asupra viitorului lumii", a declarat fostul premier, la o reuniune a partidului său Forza Italia (FI, dreapta).Magnatul presei a condus deja campania FI pentru alegerile parlamentare din martie 2018 în Italia. El nu a putut însă să participe la alegeri, din cauza interdicției de eligibilitate, expirată acum, care a însoțit o condamnare pentru fraudă fiscală.Dar Berlusconi a fost eclipsat de tânărul său aliat de atunci, Matteo Salvini, șeful Ligii (extrema dreaptă), care l-a depășit în cadrul coaliției (17% față de 14% pentru FI) și care ulterior s-a aliat cu Mișcarea 5 Stele (M5S, antisistem), pentru a guverna.Alegerea a dat rezultate: de mai multe luni, Liga depășește 30% în intențiile de vot în timp ce FI este sub pragul de 10%.Acest lucru nu pare însă să-l descurajeze pe bătrânul miliardar, care a suferit o operație pe cord deschis în 2017 și este mai departe obiectul a mai multe procese pentru influențarea martorilor după seratele sale libertine "bunga-bunga"."Cu cunoștințele mele, experiența mea și capacitatea mea de a convinge, cred că voi putea să joc un rol important și să conving cetățenii europeni că riscăm să ne îndepărtăm de valorile occidentale" și să fim "dominați de un imperiu chinez ale cărui convingeri și valori sunt opuse celor ale noastre", a susținut el.