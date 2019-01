Franța: Fostul ministru Claude Gueant, considerat mână dreaptă a lui Sarkozi, a fost condamnat la un an de închisoare pentru deturnare de fonduri publice

Curtea de casație a validat condamnarea la doi ani de închisoare, dintre care unul cu suspendare, plus perioadă de probațiune, pronunțată în 23 ianuarie 2017 de Curtea de apel din Paris împootriva fostei mâini drepte a lui Nicolas Sarkozy.Acesta a fost condamnat în plus la o amendă de 75.000 de euro și la interdicția de a exercita orice funcție publică timp de 5 ani.Acest an de închisoare nu se va traduce însă, cel mai probabil, în închisoare cu executare, în condițiile în care regimul juridic din Franța prevede convertirea pedepselor sub doi ani în diverse forme, printre care brățară electronică, regim semi-deschis sau muncă în folosul comunității, în funcție de profilul fiecărui condamnat.Potrivit acuzării, între 2002 și 2004, în perioada în care era director de cabinet al lui Nicolas Sarkozy, pe atunci ministru de Interne, a încasat în fiecare lună, pe lângă salariul de 8.000 de euro și indemnizații de 2.200 euro, alți 5.000 de euro dintr-un fond destinat cheltuielilor de anchetă și supraveghere ale polițiștilor.În fața instanței, Claude Guéant s-a apărat invocând "o practică care făcea parte din uzanțele ministerlui.