Persecuțiile împotriva creștinilor au crescut puternic în 2018: peste 4.300 de oameni uciși / Extremismul islamic, un factor important de persecuție a creștinilor în 38 de țări

Această organizație protestantă analizează situația a 50 de țări unde creștinii sunt victime ale violențelor, uneori mergând până la crime, dar și o opresiune sau discriminare cotidiană, mai discretă.În total, 245 de milioane de creștini - catolici, ortodocși, protestanți, baptiști, evangheliști, penticostali etc - sunt persecutați, respectiv "un creștin din 9", față de unul din 12 anul trecut, potrivit organizației.Numărul creștinilor uciși a crescut de la 3.066 la 4.305 între noiembrie 2017 și octombrie 2018, respectiv o creștere de 40%. "Indexul arată o persecuție împotriva minorităților creștine care crește an de an. În 2018 acest lucru a continuat", scrie în acest index Michel Varton, directorul ONG-ului."Ceea ce este frapant este că Africa a devenit căminul violențelor împotriva creștinilor", cu 4.165 persoane ucise. Doar în Nigeria au fost uciși 3.731 de creștini, față de 2.000 în 2017, a declarat el. Aceste țări se confruntă cu o dublă amenințare, cea a grupării jihadiste Boko Haram care este "din ce în ce mai violentă", și ce a "crescătorilor Peuls, care coboară spre sud și atacă sistematic satele creștine".Cu toate acestea, Coreea de Nord figurează din nou, ca și în anii precedenți, în fruntea clasamentului anual, chiar dacă nu sunt disponibile "date fiabile" legate de numărul morților în această țară. ONG-ul afirmă că "zeci de mii de creștini sunt închiși în lagăre de muncă forțată".Urmează Afganistan, Somalia, Libia, Pakistan, Sudan, Eritreea, Yemen, Iran, India, Siria - toate clasate în cadrul "persecuțiilor extreme" de către ONG.ONG-ul spune că "extremismul islamic", din "Africa până în Orientul Mijlociu trecând prin Asia", este "în 38 dintre cele 50 de țări din index un factor important de persecuție a creștinilor".Într-un an, "numărul bisericilor închise, atacate, incendiate (...) s-a dublat aproape, trecând de la 793 la 1.847", în timp ce numărul "creștinilor închiși trece de la 1.905 la 3.150".ONG-ul critică și China care "încalcă libertatea religioasă" și unde situația s-a deteriorat puternic: în această țară, cu 100 de milioane de creștini, "persecuția de stat era până anul trecut circumscrisă anumitor provincii" dar "acum este pe punctul de a deveni un fenomen național". În total, numărul creștinilor deținuți în China a crescut de 10 ori.Porți deschise avertizează că aceste cifre, care nu se referă decât la asasinatele "dovedită de manieră certă", sunt inferioare realității.