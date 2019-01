Reacții după votul Parlamentului britanic: Juncker: Regret votul. Marea Britanie trebuie să-și clarifice urgent intențiile

Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, a scris pe Twitter că regretă votul Parlamentului britanic prin care a respins acordul de Brexit și cere Marii Britanii să-și clarifice cât mai repede intențiile. privind procedura de Brexit.



Antonio Tajani, preşedintele Parlamentului European, a cerut Marii Britanii să depăşească impasul politic şi să ofere soluţii clare privind situaţia Brexit, după respingerea Acordului de către Camera Comunelor, relatează agenţia de presă Adnkronos.

Premierul britanic, Theresa May, a declarat că votul din această seară nu este calea de urmat și că a crezut întotdeauna că cea mai bună cale este părăsirea UE cu un acord bun, fapt căruia i-a dedidat ultimii doi ani, potrivit Reuters. May i-a reasigurat pe cei care au votat la referendum părăsirea UE că votul lor va fi respectat și le-a cerut deputaților să vină cu soluții și să colaboreze cu guvernul. Premierul britanic spune că, dacă va rămâne în funcție, va lua legătura cu Bruxelles-ul și partenerii europeni în cel mai scurt timp pentru a continua negocierile.

Boris Johnson spune că eșecul nu este consecința conducerii conservatoare și crede că britanicii trebuie să fie pregătiți chiar și pentru un Bexit fără întelegere.



I take note with regret of the outcome of the vote in the @HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexit https://t.co/SMmps5kexn