Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, a scris pe Twitter că regretă votul Parlamentului britanic prin care a respins acordul de Brexit și cere Marii Britanii să-și clarifice cât mai repede intențiile. privind procedura de Brexit.



Purtatorul de cuvânt al premierului May a declarat că Bruxellesul va fi contactat în zilele următoare.



Boris Johnson spune că eșecul nu este consecința conducerii conservatoare și crede că britanicii trebuie să fie pregătiți chiar și pentru un Bexit fără întelegere.



I take note with regret of the outcome of the vote in the @HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexit https://t.co/SMmps5kexn