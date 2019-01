​​LIVEVIDEO Brexit: Vot crucial în Parlamentul britanic, marți seară, pe acordul de „divorț” negociat de Theresa May cu UE / Premierul britanic s-ar putea confrunta cu o înfrângere istorică

Votul este așteptat în jurul orei 20.00 GMT (22.00, ora României), după examinarea a patru amendamente prin care se cer modificări ale acordului. Dezbateri asupra textului s-au desfășurat marți după-amiază în Camera Comunelor, acestea încheindu-se în cursul serii, cu o intervenție a premierului Theresa May.





Theresa May a făcut apel, în intervenția sa, la „respectarea” rezultatului referendumului asupra Brexit și a cerut deputaților britanici să voteze în favoarea acordului de „divorț” pe care ea l-a negociat cu Bruxelles-ul.















Există semnale clare că acordul negociat de Guvernul Theresa May va fi respins de parlamentarii britanici, punând sub semnul întrebării modul în care Marea Britanie va ieși din UE, ori chiar dacă va mai părăsi Blocul comunitar.



Marea Britanie ar trebui să iasă din Uniunea Europeană pe 29 martie, dar acest termen este considerat acum foarte improbabil din cauza opoziţiei cu care se confruntă Guvernul britanic în Camera Comunelor.



Luni, premierul Theresa May a făcut un ultim efort frenetic de a convinge parlamentarii să aprobe Acordul Brexit, avertizând că respingerea înțelegerii reprezintă o "trădare a votului poporului britanic" ce ar putea avea "consecinţe politice catastrofale".



May i-a mai îndemnat pe parlamentari să aprobe Acordul Brexit "de dragul naţiunii". Totodată, May a respins îndemnurilor unor parlamentari de a amâna data ieșirii Marii Britanii din UE pentru a avea mai mult timp să convingă membrii Camerei Comunelor ori pentru a organiza un nou acord.



"Vom părăsi Uniunea Europeană pe 29 martie", a insistat Theresa May.





Luni seara, Camera Lorzilor a aprobat, cu 321 de voturi pentru și 152 contra, o rezoluție simbolică de respingere Acordului Brexit negociat de May. Deși simbolică, Camera Comunelor fiind forul decizional în cazul Brexit, rezoluția Camerei Lorzilor, care respinge și scenariul unei ieșiri din UE fără un acord, semnalează că acordul Theresei May va "prejudicia prosperitatea economică viitoare, securitatea internă și influența globală" a Marii Britanii.



Potrivit postului BBC News, dacă acordul este respins marți, May are la dispoziție trei zile lucrătoare să prezinte Parlamentului britanic un "Plan B". Dacă și acest plan este respins, Londra ar putea cere o amânare a termenului ieşirii Marii Britanii din Blocul comunitar pentru a oferi Guvernului Theresa May timp suplimentar pentru revizuirea şi ratificarea actualului Acord Brexit imediat după ce Downing Street va avea o idee clară despre ce vrea majoritatea din Camera Comunelor.



Un alt scenariu este acela al ieșirii din UE fără un acord, însemnând că Marea Britanie ar întrerupe brusc legăturile cu Uniunea Europeană. Numeroși politicieni însă au avertizat că un asemenea scenariu ar fi dezastruos. Totodată, un număr crescând de politicieni britanici propun un nou referendum pe tema apartenenţei la UE.