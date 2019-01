Theresa May spune: Brexitul ar putea fi oprit dacă parlamentarii votează marți contra planului ei

Theresa May

Ieșirea programată a avea loc pe 29 martie plutește pe o mare de incertitudini, în condițiile în care Parlamentul va respinge, probabil, mâine seară, acordul negociat de May, posibilele rezultate variind de la un divorț dezordonat la renunțarea pur și simplu la Brexit.În această criză politică, cea mai gravă în care se află britanicii în ultima jumătate de secol, May și liderii europeni au făcut schimb de misive prin care se asigurau reciproc în privința acordului de retragere, însă parlamentarii rebeli de la Londra nu prea dau semne că se vor răzgândi.May s-a folosit de un discurs ținut la o fabrică de porțelanuri din Stoke-on-Trent, un oraș englez pro-Brexit, pentru a susține că șansa ca parlamentarii să blocheze de tot ieșirea din UE este mai mare decât cea a unui divorț dezordonat.”Sunt unii în Westminster care ar vrea să întârzie sau chiar să oprească Brexitul și care vor folosi orice mijloc pe care îl au la îndemână în acest sens. Deși (o ieșire) fără acord rămâne risc semnificativ, văzând ce s-a întâmplat la Westminster în ultimele șapte zile, apreciez acum că sunt mai multe șanse să apară un blocaj parlamentar care să oprească Brexitul”, a spus May.