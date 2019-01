VIDEO Iran: Un avion cargo cu cel puțin 9 oameni la bord s-a prăbușit într-o regiune de lângă Teheran

Rescue teams recover 7 bodies from the site of cargo plane crash#Iran pic.twitter.com/dA3YMTFmQh — Press TV (@PressTV) January 14, 2019





Potrivit primelor informații, ar fi vorba de un Boeing 707 ce venea din Bișkek, capitala Kârgâzstanului. Potrivit aeroportului de unde plecase, Manas, avionul aparținea companiei iraniene Payam Air.





Video shows the immediate aftermath of plane crash near #Iran's Karaj pic.twitter.com/nHNChTPHOw — Press TV (@PressTV) January 14, 2019

Footage shows the site of Kyrgyz cargo plane crash near #Iran's Fath Airport pic.twitter.com/HmaD2LLsRh — Press TV (@PressTV) January 14, 2019

Plane crash in west of Tehran#Plane_crash #crash #west_of_Tehran #tehran #iran

A Boeing 707 has crashed into Safadasht, in the west of Tehran amid severe weather conditions. pic.twitter.com/WUW6UycIGl — Iran Press News Agency (@iranpress_com) January 14, 2019

Potrivit Press TV, 7 trupuri neînsuflețite au fost scoase din rămășițele avionului:Presa iraniană transmite informații contradictorii. Ultimele știri Fars News spun că la bord erau 16 oameni la bord și că doar mecanicul a supraviețuit, televiziunea IRIB vorbește de doar 10 persoane. Potrivit Tasnim, aeronava era una militară și aducea carne din Bișkek.Aeroportul Fath este lângă orașul Kataj, din provincia centrală Alborz. Televiziunea de stat iraniană a transmis imagini cu fum ridicându-se de la locul accidentului. Unele ziare iraniene spun că la bord erau 10 oameni și că toți au murit.”Nu avem detalii clare despre detaliile prăbușirii”, a declarat șeful departamentului de urgență național, Pirhossein Kolivand.