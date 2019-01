VIDEO Iran: Un avion cargo cu cel puțin 9 oameni la bord s-a prăbușit într-o regiune de lângă Teheran

Potrivit primelor informații, ar fi vorba de un Boeing 707 ce venea din Bișkek, capitala Kârgâzstanului. Potrivit aeroportului de unde plecase, Manas, avionul aparținea companiei iraniene Payam Air.

Video shows the immediate aftermath of plane crash near #Iran 's Karaj pic.twitter.com/nHNChTPHOw

Plane crash in west of Tehran#Plane_crash #crash #west_of_Tehran #tehran #iran

A Boeing 707 has crashed into Safadasht, in the west of Tehran amid severe weather conditions. pic.twitter.com/WUW6UycIGl