FOTO/VIDEO Explozie extrem de puternică la Paris, numeroși răniți

Strada este plină de bucăți de sticlă de la geamurile care au fost sparte în explozie.

Aproxmativ 10 persoane sunt rănite la cap.

”Dormeam cu toții și s-a auzit un zgomot, am crezut că este un cutremur”, a spus o adolescentă care locuiește pe o stradă adiacentă celei pe care s-a produs explozia. ”Am coborât și am văzut clădirea în flăcări”, a spus fratele acesteia.

”Dormeam și am fost trezită de suflul exploziei”, a povestit Claire care locuiește pe strada Trevise 6, unde se află imobilul la parterul căruia este brutăria.

La fața locului, s-au deplasat procurorul general al Parisului, Remy Heitz, și ministrul de Interne.

Destruction for blocks after an explosion on rue de trévise pic.twitter.com/GsrLqyasQA