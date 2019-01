FOTO O fată de 13 ani din America, găsită la trei luni de la moartea părinților, după ce a reușit să scape de răpitorul său

Jayme Closs a dispărut în ziua în care părinții ei au fost găsiți morți în casa lor din Barron.

Jake Thomas Patterson este suspectat că a plănuit răpirea acesteia și că era singura țintă, potrivit șerifului din Barron, care a mai spus că fata a fost găsită la aproximativ 113 km de orașul său, în Gordon.

Polițiștii cred că Patterson i-a ucis părinții pentru a o putea răpi.

Imediat după miezul noptii, pe 15 octombrie, poliția a primit un telefon prin numărul unic 911 de pe numărul de mobil al mamei fetei, Denise Closs.

Nu a vorbit nimeni, dar operatorul putea să audă un țipăt înăbușit.

Când poliția a ajuns la casa Closs, după patru minute, Denise, 46, și soțul său, 56, erau morți.

Peste 2.000 de oameni s-au alăturat poliției pentru a o căuta pe Jayme, iar pe 10 ianuarie șeriful din Douglas a fost informat că ea a fost găsită în viață.

