Premierul Poloniei acuză Bruxellesul de discriminare și citează deficitele Italiei și Franței

Mateusz Morawiecki, de la partidul conservator Lege și Dreptate (PiS) a citat ca exemple politicile fiscale și de energie."Țări diferite, state membre diferite sunt tratate diferit în situații foarte asemănătoare, cred că aceasta este definiția discriminării, nu-i așa?", s-a întrebat Morawiecki."O țară are un deficit bugetar de 2,4 % iar alta are un deficit care depășește 3 %, care este criteriul din Tratatul de la Maastricht, și sunt tratate diferit din cauza altor aspecte," a continuat el, referindu-se la cazurile Italiei și Franței."Aceste lucruri trebuie explicate publicului, pentru că am discutat cu prietenii mei italieni și sunt foarte supărați pentru acest tratament, iar oamenii din Polonia, din Cehia, din Slovacia și alte țări se întreabă ce înseamnă acest lucru. De ce sunt două categorii sau categorii diferite de țări, acest lucru nu este drept, asta nu este egalitate".Bruxellesul a cerut Romei să-și reducă ținta de deficit bugetar pentru 2019, stabilită la 2,4%. În același timp, premierul Franței a anunțat în decembrie că este probabil ca Parisul să ajungă la un deficit de 3,2 % în 2019. Pierre Moscovici, comisarul european pentru afaceri economice, a declarat luna trecută că o comparație între Franța și Italia este "tentantă dar greșită, deoarece sunt situații total diferite."Pe de altă parte, premierul Mateusz Morawiecki a declarat că guvernul său este apropiat de pozițiile lui Matteo Salvini, ministrul italian de Interne, asupra "mai multor chestiuni europene".Declarația lui Morawiecki a fost difuzată de CNBC cu câteva ore înainte de vizita lui Salvini la Varșovia. Acesta urmează să se întâlnească cu Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului conservator naționalist PiS, cu care ar putea discuta o eventuală cooperare în contextul alegerilor europene.Un rezultat bun al partidelor naționaliste, cum este cazul PiS și al extremei drepte franceze, ar putea modifica raporturile de forțe în Parlamentul European.