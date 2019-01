He Jiankhui, cercetătorul din China care a modificat genele bebelușilor, ar putea să primească pedeapsa cu moartea dacă este acuzat de acte de corupție

În luna noiembrie, un cercetător din China a acaparat prima pagină a tuturor publicațiilor de presă când a anunțat că a reușit să modifice genele unor bebeluși. Acesta a editat ADN-ul a șapte embrioni umani pentru a-i face mai rezistenți la HIV. Până la momentul actual, cercetarea sa a rezultat în nașterea a două gemene, deși Jiankhui susține că ar putea să urmeze și alți bebeluși în curând, transmite Newsweek.





He Jiankhui, de la Universitatea de Sud de Știință și Tehnologie din Shenzhen, a fost intens condamnat de comunitatea academică. Desfășurarea unor astfel de experimente în lipsa înțelegerii efectelor pe termen lung a catalogat experimentul ca fiind neetic și potențial periculos. Mai mult decât atât, acesta a anunțat rezultatele cercetării sale în lipsa unor dovezi materiale- în mod normal, cercetarea trebuie validată prin publicarea unor studii recenzate de alți oameni de știință care să poată fi verificate și replicate ulterior.

În urma anunțului făcut de He Jiankhui, guvernul Chinez a lansat o investigație pentru a stabili exact cum a derulat He proiectul său de cercetare și care ar putea fi consecințele acestuia. Potrivit agenției de știri Xinhua, autoritățile au suspendat atunci activitatea de cercetare a lui He, spunând că aceasta ,,are o natură abominabilă” și încalcă legile și etica unei națiuni. He Jiankhui a fost apoi suspendat și de către instituția la care era angajat.

Într-un articol publicat pe The Telegraph, unul dintre colegii lui He susține că cercetătorul chinez ar putea să primească pedeapsa cu moartea dacă se vor aduce acuzații de corupție și luare de mită împotriva lui.

Robin Lovell-Badge, membru al Institutului Francis Crick din Londra, este cel care a organizat summit-ul la care He a anunțat rezultatele cercetării sale. Lovell a declarat că ,,toate rapoartele sugerează că acesta este într-un apartament deținut de universitate și că este păzit de un anuțit număr de oameni. Nu este clar dacă este sub arest la domiciliu sau dacă rolul gardienilor este acela de a-l proteja. Bănuiesc că ambele.”

,,Există o investigație oficială condusă de ministerele cercetării și sănătății. Mulți oameni își vor pierde locurile de muncă. El nu a fost implicat singur în toate astea. Cum i-a convins pe ceilalți să muncească? Ar putea fi acuzat de tot felul de tipuri de corupție și a te face vinovat de corupție nu e ceva plăcut în China zilelor de azi. Destui oameni și-au pierdut capul din cauza asta”, a adăugat Badge.